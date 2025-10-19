Спроможність українців рухатися далі - це те, що мене вражає, - посолка ЄС в Україні Матернова
Я часто сплю у ванні на підлозі через атаки РФ і тому сам характер і спроможність українців рухатися далі - це те, що дійсно щиро мене вражає на особистому рівні
Про це в студії Еспресо заявила посолка Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова.
"Для мене це вже стало типовою фразою, що всі говорять про стійкість українців, але це не просто фраза. Українці дійсно такі. Ви дуже сильні, ви стійкі, вас бомбардують вночі, а зранку - "Гаразд, я живий, можна прийняти душ і піти на роботу", - сказала пані посолка.
Вона додала, що живе тут і тому для неї це не щось таке абстрактне.
"Це щось конкретне. Я чую ті ж самі сирени. Я часто сплю у ванні на підлозі і тому сам характер і спроможність українців рухатися далі - це те, що дійсно щиро мене вражає на особистому рівні. І сам той факт, що країна бореться, бореться за виживання і одночасно подається на членство в Європейському Союзі проводить реформи. Це дійсно неймовірно і я не знаю жодної іншої країни, яка спромоглася на такі рішучі кроки", - вважає Матернова.
