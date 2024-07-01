Стартувала реєстрація е-кабінетів вступників на бакалаврат, у магістратуру й коледжі. Подробиці

Про це повідомляє Освіта.UA.

Для створення кабінету вступник має увійти на відповідну сторінку системи подання заяв в електронній формі.

Для реєстрації електронного кабінету всім вступникам необхідно вказати адресу електронної пошти, яка надалі буде логіном для входу. При цьому варто пам'ятати, що під час реєстрації е-кабінету заборонено використовувати електронні адреси заблокованих в Україні сервісів, як-от mail.ru чи yandex.ru.

У процесі реєстрації вступники мають уважно перевіряти, чи коректно завантажили свої дані, адже після подання першої заяви внести будь-які зміни до електронного кабінету вже неможливо.

Під час реєстрації вступник у магістратуру має внести такі дані:

пароль для входу до особистого електронного кабінету;

номер, пін-код і рік отримання екзаменаційного листка, що був отриманий під час реєстрації на єдиний вступний іспит (ЄВІ) та єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ);

серію та номер документа про здобутий ступінь вищої освіти або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.

Якщо у вступника відсутній екзаменаційний листок, для додаткової ідентифікації він має вказати дані документа, що посвідчує особу, який було вказано при формуванні замовленні документа про освіту, або реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Після цього на вказану електронну адресу надійде лист для активації доступу до електронного кабінету, який необхідно активувати протягом 15 хвилин.

Після активації електронного кабінету вступник має завантажити таку інформацію про вступника:

контактний номер телефону (у форматі +380 для тих, хто перебуває в Україні, або у форматі тієї країни, де ви перебуваєте у разі реєстрації з-за кордону);

кольорову фотокартку вступника (3х4 см);

Файли потрібно завантажувати у форматі JPG (JPEG), а максимальний розмір такого файлу не має перевищувати 1 Мб.

У блоці сертифікати ЄФІ/ЄФВВ необхідно перевірити відображені результати, або додати їх у разі відсутності. Цьогоріч для вступу майбутні магістранти можуть подавати результати ЄВІ за 2023 або 2024 рік та ЄФВВ 2024 року.

У блоці "Документи про освіту" буде відображатися серія, номер та дата видачі вашого документа. У разі необхідності вступник може додати інший додатковий документ про освіту, який відсутній у кабінеті вступника, але міститься в Реєстрі документів про освіту.

Приймання заяв і документів від вступників у магістратуру триватиме з 1 серпня до 18.00 22 серпня 2024 року.

Вступники на програми бакалавра під час реєстрації електронного кабінету мають внести дані:

одного із сертифікатів ЗНО/НМТ (номер, пін-код та рік отримання). Рік отримання абітурієнт має вибрати з випадного списку. Якщо вступник має кілька сертифікатів, для реєстрації необхідно використати лише один з них, а інші додати в особистому електронному кабінеті вступника вже після реєстрації;

свідоцтва про повну загальну середню освіту (атестата) – серію, номер.

Реєстрація електронного кабінету вступника можлива тільки з атестатом, виданим не раніше 1998 року. Якщо документ видано до 1998 року, то такому вступнику доведеться подавати заяву в паперовому вигляді безпосередньо в закладі освіти.

Якщо у вступника відсутній сертифікат ЗНО/НМТ, йому необхідно встановити ознаку "Не маю сертифікатів НМТ (ЗНО)" та зареєструвати електронний кабінет вступника з документом, що посвідчує особу.

Після цього на електронну адресу надійде лист для активації доступу до електронного кабінету, який необхідно активувати протягом 15 хвилин.

Після активації електронного кабінету вступник має завантажити таку інформацію про себе:

контактний номер телефону (у форматі +380 – для України, або форматі тієї країни, де наразі перебуває вступник);

кольорову фотокартку вступника (3х4 см);

фотокопію додатка до свідоцтва / атестата про повну загальну середню освіту.

Файли потрібно завантажувати у форматі JPG (JPEG), а максимальний розмір такого файлу не має перевищувати 1 Мб.

Також вступники мають пам’ятати, що фото, завантажене в е-кабінет, заклади освіти використовуватимуть для випуску студентського квитка.

Окрім того, у разі наявності сертифіката ЗНО інших років необхідно також додати дані сертифіката (номер, PIN-код, рік) і додати цей документ.

Приймання заяв і документів від вступників на програми бакалавра триватиме з 19 липня до 18.00 31 липня 2024 року.

Вступники в коледжі після 11 класу та профтехів, реєструючись в е-кабінеті, мають вказати адресу електронної пошти, яка надалі буде логіном для входу, та придумати пароль завдовжки не менш ніж 6 символів, який варто зберегти окремо. Потім залежно від основи, на якій відбувається вступ, абітурієнт має вибрати кнопку:

Вступ для здобуття фахової передвищої освіти на основі диплома кваліфікованого робітника (після профтеху);

або

Вступ для здобуття фахової передвищої освіти на основі свідоцтва про повну загальну середню освіту (після 11 класу).

Реєстрація після 11 класу

Вступник має внести дані:

одного із сертифікатів ЗНО/НМТ (номер, пін-код та рік отримання). Рік отримання абітурієнт має вибрати з випадного списку. Якщо вступник має кілька сертифікатів, для реєстрації необхідно використати лише один з них, а інші додати в особистому електронному кабінеті вступника вже після реєстрації;

свідоцтва про повну загальну середню освіту (атестата) – серію, номер.

Реєстрація електронного кабінету вступника можлива тільки з атестатом, виданим не раніше 1998 року. Якщо документ видано до 1998 року, доведеться подавати заяву в паперовому вигляді безпосередньо в закладі освіти.

Якщо у вступника відсутній сертифікат ЗНО або НМТ, необхідно зареєструвати е-кабінет вступника за документом, що посвідчує особу, який було вказано при формуванні замовлення документа про освіту, або за ідентифікаційним кодом.

Реєстрація після профтеху

Вступник має ввести дані про диплом кваліфікованого робітника, ввівши його серію і номер.

Для додаткової ідентифікації необхідно вказати дані документа, що посвідчує особу, який було вказано при формуванні замовлення документа про освіту, або реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Після цього на електронну адресу вступників надійде лист для активації доступу до електронного кабінету, який необхідно активувати протягом 15 хвилин.

Після активації електронного кабінету вступник має завантажити таку інформацію про себе:

контактний номер телефону (у форматі +380 – для України, або форматі тієї країни, де наразі перебуває вступник);

кольорову фотокартку вступника (3х4 см);

Фото потрібно завантажувати у форматі JPG (JPEG), а максимальний розмір такого файлу не має перевищувати 1 Мб.

Також вступники мають пам’ятати, що фото, завантажене в е-кабінет, заклади освіти використовуватимуть для випуску студентського квитка.

У блоці "Документи про освіту" будуть відображені серія, номер та дача видачі документа вступника. Він має перевірити, чи правильно введені все необхідні дані.

Приймання заяв і документів від вступників триватиме з 5 липня до 22 липня – для осіб, які вступають на основі співбесіди або творчого конкурсу, до 18:00 2 серпня – для осіб, які вступають тільки на основі результатів НМТ/ЗНО.

Загалом особисті електронні кабінети вступників на різні форми навчання працюватимуть протягом усієї вступної кампанії – до 31 жовтня 2024 року.