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Стильні жіночі сумки: головні тренди літа 2024

19 липня, 2024 п'ятниця
18:44
Суспільство Стильні жіночі сумки на літо

Літо – це час легкості, яскравих кольорів і модних експериментів. Якщо ви і досі в пошуку ідеальної сумки на літо, тоді ознайомтеся з нашою добіркою трендових моделей 2024 року

Зміст

Стильна сумка є незамінним аксесуаром, який не лише доповнює образ, але й є практичним рішенням для щоденного використання. У 2024 році дизайнери пропонують безліч цікавих і оригінальних варіантів, що задовольнять найвибагливіші смаки. Давайте розглянемо найактуальніші тренди сумок на це літо.

Плетені сумки

Плетені сумки залишаються на піку популярності. Вони створюють атмосферу відпочинку на узбережжі та чудово доповнюють літній гардероб. У 2024 році звертайте увагу на плетені сумки незвичайних форм або варіанти зроблені зі шкіри. Майстерне плетіння із шкіряних смужок та з чітко оформленими вузликами, створюють ефектний вигляд.

Такі сумки добре поєднуються як з пляжними вбраннями, так і з міськими образами. Звертайте увагу на колекції Bottega Veneta, Fendi або Alberta Ferretti, щоб знайти найкращий варіант для себе.

Фото: Колаж Еспресо (JW Anderson, Bottega Veneta)

Практичні великі сумки

Великі сумки-шопери залишаються одними з найзручніших і практичних варіантів. У 2024 році дизайнери пропонують моделі з м'яких матеріалів, таких як шкіра або текстиль, із мінімалістичним дизайном або навпаки – з яскравими деталями.

Вони підходять для повсякденного використання, місткі і зручні для поїздок на відпочинок. Багато цікавих варіантів можна знайти в дизайнерських колекціях The Row, Prada, Gabriela Hearst та багатьох інших.

Фото: Колаж Еспресо (The Row, Victoria Beckham, Balenciaga)

Сумки-сітки та прозорі варіанти

Сумки-сітки продовжують завойовувати серця модниць у 2024 році. Вони стали справжнім мастхевом для тих, хто любить бути в тренді. Така літня сумка виглядає дуже оригінально і відмінно підходить для прогулянок або відпочинку на природі. Вибирайте моделі з яскравих матеріалів або з цікавою обробкою, щоб додати образу екстравагантності.

Прозорі сумки з ПВХ стають все більш популярними, надаючи сучасний та футуристичний вигляд. "Прозорість — один з головних трендів нового сезону", - зазначають в матеріалі Vogue UA.

Такі стильні жіночі сумки ідеально підходять для тих, хто любить експериментувати зі стилем і не боїться показати вміст свого аксесуару. Прозорі моделі можна знайти в різних формах і розмірах, від маленьких клатчів, як в колекції Versace, до великих моделей Emporio Armani. Вони легко поєднуються з яскравими аксесуарами і можуть стати справжньою родзинкою вашого літнього образу.

Фото: Колаж Еспресо (Gabriela Hearst, Tory Burch, Emporio Armani, Versace)

Мікро-сумки та сумки-чохли

Хоча загальна тенденція 2024 року тяжіє до більш об'ємних та великих моделей сумок, однак мікро- та міні-варіанти також в моді цього літа. Через їх невеликий розмір, вони здатні вмістити лише найнеобхідніше: телефон, кредитні картки та ключі. Однак іноді навіть такі речі можуть не поміститися у сумочках. "Що стосується розмірів, це був екстремальний сезон і такі бренди, як Fendi, Givenchy, Gucci та Versace, мали сумки менші за середній iPhone", - зазначають у British Vogue.

Ці сумки часто мають яскраві кольори та оригінальні форми, роблячи їх центральним елементом образу. Мікро-сумки ідеально підходять для вечірніх прогулянок або вечірок, де не потрібно багато речей.

Фото: Колаж Еспресо (Moschino, Staud, Gucci)

Стримані класичні варіанти

Влітку робочі будні ніхто не відміняв, тому якщо вам потрібно створити цікавий та водночас більш стриманий образ, тоді придивіться до базових сумок-портфелів. Такі сумки залишаються незмінним вибором для тих, хто цінує елегантність і функціональність. У 2024 році популярні моделі з чистими лініями та мінімалістичним дизайном, виготовлені з високоякісної шкіри або еко-матеріалів. Такі сумки ідеально підходять для роботи, оскільки вони місткі, зручні та додають професійного вигляду вашому образу.

Для того, щоб урізноманітнити образ, ви можете обрати не класичний чорний аксесуар, а знайти моделі, наприклад, темно-червоного кольору.

Фото: Колаж Еспресо (Ferragamo, Boss)

Оригінальні моделі

Оригінальні та креативні сумки – це цікаві аксесуари, які привертають увагу своїм незвичним дизайном і формою. Вони можуть мати нестандартні форми, яскраві принти, форми, аплікації або були виготовлені з нетрадиційних матеріалів.

Такі сумки чудово підходять для тих, хто любить виділятися і додавати в свій образ нотки індивідуальності. Крім того, коли ще можна експериментувати, як не влітку? Тому, якщо маєте цікаві ідеї або готові на експерименти, тоді сміливо обирайте нестандартні сумки на літо.

Фото: Колаж Еспресо (Balmain, Schiaparelli, Ulla Johnson)

Не бійтеся експериментувати з кольорами, формами та матеріалами, створюючи свій унікальний образ цього сезону. Стильна сумка – це не лише функціональний аксесуар, але й важлива деталь, що допомагає виразити вашу індивідуальність.

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