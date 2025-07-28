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"Технічну воду дають раз на три дні": про катастрофу з водозабезпеченням окупованого Донецька вже кажуть в РПЦ

Анатолій Буряк
28 липня, 2025 понедiлок
00:06
Суспільство Донеччини очікують на прибуття цистерни з водою (літо 2025 року)

Офіційний сайт Московоської патріархії підняв замовчувану російською владою тему відсутністю води в захопленому армією РФ українському місті Донецьк

Зміст

Ресурс розповів про те, як представники центру допомоги патріаршої гуманітарної місії РПЦ в Донецьку начебто щодня привозять бутильовану питну воду підопічним.

"Ситуація ускладнюється тим, що графік подачі води посилили, а на вулиці дуже спекотно. Воду для технічних потреб тепер дають раз на три дні. Пити таку воду небезпечно, навіть якщо пропустити через фільтр", - зазначив керівник відділу соціального служіння синодального відділу Російської православної церкви з церковної благодійності та соціального служіння диякон Ігор Куликов.

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Про проблему з водою у Донецьку перед цим заявляв у себе в соцмережах колаборант та воєнний злочинець Олег Царьов. За його словами, за української влади Донецьк був зразковим "містом троянд", а терер його жителі змушені справляти природні потреби у пакети, багато з яких потім викидуються з вікон.

Чому в окупованому Донецьку немає води

Проукраїнський журналіст, розслідувач та блогер Денис Казанський, який ще 2014 року переїхав з Донецька до Києва, але продовжує активно вивчати та висвітлювати проблематику рідного краю, наводить три причини нинішнього неналежного водопостачання Донецько-Макіївської агломерації:

  • повне ігнорування Москвою та призначеними Кремлем місцевими керівниками базових потреб донеччан;
  • руйнування внаслідок бойових дій водоводу Сіверський Донець - Донецьк, що проходив через Бахмут, Часів Яр, Торецьк;
  • обміління водосховищ, за якими окупанти теж не стежать.

Так звана технічна вода, яку через кожні три дні на кілька годин (зазвичай на 3-4 години) дають донеччанам, наголошує Казанський, через надзвичайну концентрацію у ній піску та шкідливих речовин взагалі ні до чого не придатна навіть після тривалого відстоювання. Та й вище першого-другого поверху її подача не підіймається, тож аби набрати собі навіть такої рідини мешканцям багатоповерхівок слід спускатися до підвалів.

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Тож лишається лише користуватися водою з цистерн, які інколи підвозить окупаційна адміністрація, чи самостійно поповнювати водні запаси у сільських криницях.

  • Нагадаємо, 2012 року, тобто ще до встановлення російського панування, Донецьк являв собою один з найрозвинутіших українських мегаполісів й приймав чемпіонат Європи з футболу.
Теги:
Новини
Економіка
Донецьк
РПЦ
Донбас
Олег Царьов
Донеччина
окуповані території
окупанти
ОРДЛО
Макіївка
колаборанти
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