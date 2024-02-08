"Завтра вони зупинятимуть на Франківщині танки РФ": Братчук про напад натовпу на жінку, сприйняту за "агентку ТЦК"
Речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук вважає, що напад натовпу на "навідницю ТЦК" на Прикарпатті виник через нерозуміння суспільства важливості мобілізації
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Комунікація якось відкладена у довгий ящик і не повертаємось ми до цього питання, власне не про нас зараз кажу, у нас комунікацією слава Богу. Я про Космач зараз, мені здається, там комунікація, як мінімум, відсутня якраз свідома і правильна з обох сторін, у тому числі щодо поліціянтів", - наголосив речник Української добровольчої армії "Південь".
За його словами, на Франківщині потрібно було з людьми все проговорювати: "Не умовляти, а пояснювати, що і як відбуватиметься, для чого мобілізація потрібна. Бо завтра вони будуть таким чином зупиняти російські танки на Франківщині - я думаю що вони їх не зупинять. Тому треба висновки робити й людям також".
Що передувало
Нагадаємо, вранці 7 лютого потерпіла Іванна Ванджурак на своїй сторінці повідомила, що на неї напав натовп розлючених жінок, коли вона їхала на пошту в Космач.
З нею в машині перебувала донечка, якій 6 років. У центрі села машину зупинив натовп розлючених жінок. Зі слів потерпілої, деякі з них були п’яними, у їх руках були дубинки, біти, різні металеві "штуки". Після розмови через відкрите вікно та перевірки телефону потерпілої, натовп відпустив машину.
Повертаючись з пошти тією самою дорогою, автівку жінки знову зупинили. Їй почали висувати обвинувачення, начебто вона навідниця військкомату.
"Декілька осіб почали мене знову питати, хто я така, що я точно не місцева, бо вони мене не знають, і що я навідниця військкомату! Що я приїхала до них в село здавати їх і здавати їхніх чоловіків. Це було вже з криками, погрозами та матами", – розповіла Іванка Ванджурак.
Після цього натовп почав бити машину та намагатися її перевернути, почали витягувати потерпілу через вікно, виривати волосся і вирвати ключі з машини. Коли жінка почала кричати, що в машині дитина, одна із жінок запхала біту у вікно і вдарила нею по голові дитину. Інша жінка у цей час тримала потерпілу за волосся.
Лікарі діагностували у 6-річної дівчинки забій м’яких тканин носа, а у її 24-річної матері – ймовірну закриту черепно-мозкову травму.
"Поліція опитала потерпілих. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2. ст. 296 (Хуліганство, вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України", – повідомляють поліцейські. Водночас у коментарях на фейсбук-сторінці поліції користувачі обурюються, що напад на беззахисну жінку поліцейські назвали "конфліктом", а умисне нанесення тілесних ушкоджень – хуліганством.
З мешканцями, які напали на автомобіль, правоохоронці проведи роз’яснювальні бесіди і відпустили.
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