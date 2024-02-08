"Завтра вони зупинятимуть на Франківщині танки РФ": Братчук про напад натовпу на жінку, сприйняту за "агентку ТЦК"

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Комунікація якось відкладена у довгий ящик і не повертаємось ми до цього питання, власне не про нас зараз кажу, у нас комунікацією слава Богу. Я про Космач зараз, мені здається, там комунікація, як мінімум, відсутня якраз свідома і правильна з обох сторін, у тому числі щодо поліціянтів", - наголосив речник Української добровольчої армії "Південь".

За його словами, на Франківщині потрібно було з людьми все проговорювати: "Не умовляти, а пояснювати, що і як відбуватиметься, для чого мобілізація потрібна. Бо завтра вони будуть таким чином зупиняти російські танки на Франківщині - я думаю що вони їх не зупинять. Тому треба висновки робити й людям також".

Що передувало

Нагадаємо, вранці 7 лютого потерпіла Іванна Ванджурак на своїй сторінці повідомила, що на неї напав натовп розлючених жінок, коли вона їхала на пошту в Космач.

З нею в машині перебувала донечка, якій 6 років. У центрі села машину зупинив натовп розлючених жінок. Зі слів потерпілої, деякі з них були п’яними, у їх руках були дубинки, біти, різні металеві "штуки". Після розмови через відкрите вікно та перевірки телефону потерпілої, натовп відпустив машину.

Повертаючись з пошти тією самою дорогою, автівку жінки знову зупинили. Їй почали висувати обвинувачення, начебто вона навідниця військкомату.

"Декілька осіб почали мене знову питати, хто я така, що я точно не місцева, бо вони мене не знають, і що я навідниця військкомату! Що я приїхала до них в село здавати їх і здавати їхніх чоловіків. Це було вже з криками, погрозами та матами", – розповіла Іванка Ванджурак.

Після цього натовп почав бити машину та намагатися її перевернути, почали витягувати потерпілу через вікно, виривати волосся і вирвати ключі з машини. Коли жінка почала кричати, що в машині дитина, одна із жінок запхала біту у вікно і вдарила нею по голові дитину. Інша жінка у цей час тримала потерпілу за волосся.

Лікарі діагностували у 6-річної дівчинки забій м’яких тканин носа, а у її 24-річної матері – ймовірну закриту черепно-мозкову травму.

"Поліція опитала потерпілих. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2. ст. 296 (Хуліганство, вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України", – повідомляють поліцейські. Водночас у коментарях на фейсбук-сторінці поліції користувачі обурюються, що напад на беззахисну жінку поліцейські назвали "конфліктом", а умисне нанесення тілесних ушкоджень – хуліганством.

З мешканцями, які напали на автомобіль, правоохоронці проведи роз’яснювальні бесіди і відпустили.