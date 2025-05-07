У більшості регіонів припиняться дощі і визирне сонце: прогноз погоди від Наталки Діденко на 8 травня
У четвер, 8 травня у більшості областей України очікується короткочасне припинення опадів. Температура повітря буде переважно комфортно, навіть визирне сонечко
Про це повідомляє Наталка Діденко.
Водночас в Карпатах очікується дощ, місцями навіть із мокрим снігом. Також найближчої ночі дощитиме у східних областях.
Проте все ж значна частина України належатиме сухій погоді.
Температура повітря вночі становитиме +2...+7 °C, на півдні та сході +9...+14 °C. Протягом дня четверга передбачається +12...+17 °C, на півдні +15...+20 °C, а у західних областях +9...+13 °C.
Синоптикиня попереджає, що цієї ночі на півночі, заході, на Черкащині та Полтавщині подекуди будуть заморозки на ґрунті.
Погода у столиці і прогноз на наступні дні
У Києві 8 травня опади малоймовірні. Вночі температура повітря триматиметься на рівні +4...+6 °C, а вдень підійметься до +12...+14 °C.
За даними синоптикині, надалі в Україні переважатиме волога погода з періодичними дощами. Дещо потеплішає, проте на літню спеку не варто розраховувати - очікується комфортна температура повітря.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.25 Купівля 41.25Продаж 41.77
- EUR Купівля 46.52Продаж 47.2
- Актуальне
- Важливе