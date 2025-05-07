У більшості регіонів припиняться дощі і визирне сонце: прогноз погоди від Наталки Діденко на 8 травня

Про це повідомляє Наталка Діденко.

Водночас в Карпатах очікується дощ, місцями навіть із мокрим снігом. Також найближчої ночі дощитиме у східних областях.

Проте все ж значна частина України належатиме сухій погоді.

Температура повітря вночі становитиме +2...+7 °C, на півдні та сході +9...+14 °C. Протягом дня четверга передбачається +12...+17 °C, на півдні +15...+20 °C, а у західних областях +9...+13 °C.

Синоптикиня попереджає, що цієї ночі на півночі, заході, на Черкащині та Полтавщині подекуди будуть заморозки на ґрунті.

Погода у столиці і прогноз на наступні дні

У Києві 8 травня опади малоймовірні. Вночі температура повітря триматиметься на рівні +4...+6 °C, а вдень підійметься до +12...+14 °C.

За даними синоптикині, надалі в Україні переважатиме волога погода з періодичними дощами. Дещо потеплішає, проте на літню спеку не варто розраховувати - очікується комфортна температура повітря.

