У Харкові зіткнулися автомобіль, тролейбус та автобус: вісім людей постраждали

Про це повідомляє поліція Харківської області у telegram-каналі.

На проспекті Героїв Харкова сталася ДТП за участі легковика Toyota, тролейбуса та автобуса. Постраждали шість пасажирів громадського транспорту, зокрема 16-річна дівчина, а також водій і пасажир легкової автівки. Усіх травмованих госпіталізовано.

"Наразі слідчими вирішується питання щодо внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань", - йдеться у повідомленні.

На місці аварії працюють слідчо-оперативна група ГУНП у Харківській області та екіпажі патрульної поліції. Обставини автопригоди встановлюються.