У Харкові зіткнулися автомобіль, тролейбус та автобус: вісім людей постраждали
У суботу, 23 серпня, у Харкові сталася ДТП за участі легкового автомобіля, тролейбуса та автобуса, внаслідок чого постраждало вісім людей
Про це повідомляє поліція Харківської області у telegram-каналі.
На проспекті Героїв Харкова сталася ДТП за участі легковика Toyota, тролейбуса та автобуса. Постраждали шість пасажирів громадського транспорту, зокрема 16-річна дівчина, а також водій і пасажир легкової автівки. Усіх травмованих госпіталізовано.
"Наразі слідчими вирішується питання щодо внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань", - йдеться у повідомленні.
На місці аварії працюють слідчо-оперативна група ГУНП у Харківській області та екіпажі патрульної поліції. Обставини автопригоди встановлюються.
- 25 травня в Харківській області зафіксовано смертельну ДТП, у результаті якої загинули жінка та трирічна дитина, водій після події скоїв самогубство.
