У Києві тестують нові правила перевезення тварин у метро

Про це повідомила пресслужба підземки.

Проєкт передбачає:

перевезення малих собак у спеціальних сумках із водонепроникним або вбираючим дном

більших собак — у намордниках і на короткому повідці

проїзд із тваринами лише у першому та останньому вагонах у міжпікові години

обов’язкове дотримання санітарних і безпекових норм.

"Уся відповідальність за поведінку тварини в метро та дотримання вимог безпеки покладається на власника", - наголосили у пресслужбі.

Містян запрошують взяти участь в опитуванні в застосунку "Київ Цифровий". За результатами опитування можуть запровадити піврічний експеримент із новими правилами.

"Тестовий період важливий, адже протягом цього часу фахівці проаналізують, як нові правила впливають на безпеку та комфорт усіх пасажирів. І за потреби буде доопрацьовано остаточні положення правил", - пояснили в метро.