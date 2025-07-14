У Києві тестують нові правила перевезення тварин у метро
Київський метрополітен ініціював громадське обговорення можливих змін до правил перевезення собак у підземці. Їх розробили у відповідь на звернення пасажирів
Про це повідомила пресслужба підземки.
Проєкт передбачає:
- перевезення малих собак у спеціальних сумках із водонепроникним або вбираючим дном
- більших собак — у намордниках і на короткому повідці
- проїзд із тваринами лише у першому та останньому вагонах у міжпікові години
- обов’язкове дотримання санітарних і безпекових норм.
"Уся відповідальність за поведінку тварини в метро та дотримання вимог безпеки покладається на власника", - наголосили у пресслужбі.
Містян запрошують взяти участь в опитуванні в застосунку "Київ Цифровий". За результатами опитування можуть запровадити піврічний експеримент із новими правилами.
"Тестовий період важливий, адже протягом цього часу фахівці проаналізують, як нові правила впливають на безпеку та комфорт усіх пасажирів. І за потреби буде доопрацьовано остаточні положення правил", - пояснили в метро.
- Минулого тижня стало відомо, що в Україні вперше затвердили правила перевезення тварин в автобусах.
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