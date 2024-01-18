У короля Чарльза III виявили пухлину, він лягає до лікарні

Про це пише BBC.

Наступного тижня король Чарльз III збирається лягти в лікарню для лікування доброякісної пухлини простати. У Букінгемському палаці заявили, що хоч новоутворення і доброякісне, воно буде піддане "корекції".

Публічні виступи 75-річного монарха будуть відкладені на короткий період відновлення. Оголошення про здоровʼя короля було зроблено незабаром після того, як стало відомо, що принцеса Уельська перебуває в лікарні після операції на черевній порожнині.

Це нетипово, щоб медичні дані про двох старших членів королівської сім’ї надходили в один день, але відомо, що це було необхідно, оскільки королю довелося скасувати заходи, заплановані на четвер. Він мав зустрітися з іноземними високопоставленими особами та членами кабінету в Шотландії в четвер, але ці зустрічі були скасовані через медичні показання.

Також вважається, що король хотів поділитися своїм діагнозом з громадськістю, щоб заохотити інших чоловіків, які можуть відчувати симптоми, пройти обстеження.

Доброякісне збільшення передміхурової залози, яке не є раковим, часто трапляється в чоловіків старше 50 років і зазвичай не є серйозним захворюванням. Приблизно кожен третій чоловік старше 50 років матиме деякі симптоми збільшення передміхурової залози, яка є залозою, що розташована трохи нижче сечового міхура.

Хоча зазвичай це не є серйозною загрозою для здоров’я, та може викликати симптоми та проблеми, зокрема утруднене сечовипускання або спорожнення сечового міхура.

Цей стан не означає, що в пацієнта підвищений ризик розвитку раку простати.

