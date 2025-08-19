Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
У Криму 62-річну листоношу через "дискредитацію" армії РФ засудили до примусових робіт

У Криму 62-річну листоношу через "дискредитацію" армії РФ засудили до примусових робіт

Дар'я Куркіна
19 серпня, 2025 вiвторок
20:49
Суспільство газета_листоноша

У тимчасово окупованому Криму у Феодосії росіяни засудили до примусових робіт листоношу за статтею про "дискредитацію" армії РФ

Зміст

Про це повідомило "Радіо Свобода".

62-річній Ірині Володимировій призначили рік та вісім місяців примусових робіт. Окрім того, їй заборонили діяльність в інтернеті на 2 роки.

Зазначено, що приводом до таких дій стали дописи кримської листоноші в соцмережах, однак приклади відповідних дописів не навели. Водночас щодо жінки ведеться справа стосовно закликів до "екстремістської" діяльності в інтернеті.

У матеріалі йдеться: раніше Володимирову тричі штрафували на загальну суму  70 тис. рублів за адміністративними статтями про дискредитацію ЗС РФ та розпалюванні ненависті.

Справи відкривали через коментарі листоноші в соціальних мережах.

"Українські безпілотники повинні вражати цивільні об’єкти росіян також. Бо поки цього не буде – вони екстазуватимуть від горя та страждань українців… Ми (українці та росіяни – ред.) і так практично нічим не відрізняємося. Одне "але"… Вони (росіяни) напали та вбивають", – йдеться в дописах жінки.

Відомо, що її в листопаді 2024 року затримували силовики, а на початку липня цього року росфінмоніторинг вніс Ірину Володимирову до списку "терористів та екстремістів".

  • У травні російський суд на тимчасово окупованій території сходу України призначив громадянину Австралії 13 років увʼязнення: той воював на боці ЗСУ.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Крим
російська армія
Війна з Росією
окуповані території
окупанти
