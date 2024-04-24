У Миколаєві вибухнув невідомий пристрій: постраждали 5 рятувальників

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій України.

"Сьогодні ввечері стався вибух невідомого вибухового пристрою, через що зайнялися автівки. Під час гасіння пожежі відбулась повторна детонація, 5 співробітників ДСНС постраждало", – зазначено в повідомленні.

Співробітникам ДСНС на місці надали першу допомогу та ушпиталили.

Фото: ДСНС України

Про вибух, який пролунав у Миколаєві, повідомили близько 19:20. Він прогримів після відбою повітряної тривоги, а міський голова Олександр Сєнкевич уточнив, що цей вибух не пов'язаний з ворожим прильотом.

Фото: ДСНС України