У МЗС спростували інформацію FT, що Сибіга нібито обговорював територіальні поступки України

Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий.

"Я був присутній на кожній зустрічі міністра закордонних справ Сибіги в Нью-Йорку, і на жодній з них не було пропозицій, обговорень чи навіть натяків на жодні територіальні компроміси. Навпаки, позиція міністра є непохитною, і він наголошував на її елементах за зачиненими дверима", - наголосив він.

Також Тихий акцентував: стосовно суверенітету й територіальної цілісності України не може бути жодних компромісів.

"Інформація джерела Financial Times щодо обговорення міністром компромісів є просто неправдивою, і нам цікаво, хто взагалі зацікавлений у поширенні таких неправдивих наративів", - додав речник МЗС.