У МЗС спростували інформацію FT, що Сибіга нібито обговорював територіальні поступки України
У Міністерстві закордонних справ України заявили, що його очільник Андрій Сибіга не обговорював територіальні поступки держави на користь РФ під час зустрічей у Нью-Йорку, про що раніше писало Financial Times
Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий.
"Я був присутній на кожній зустрічі міністра закордонних справ Сибіги в Нью-Йорку, і на жодній з них не було пропозицій, обговорень чи навіть натяків на жодні територіальні компроміси. Навпаки, позиція міністра є непохитною, і він наголошував на її елементах за зачиненими дверима", - наголосив він.
Також Тихий акцентував: стосовно суверенітету й територіальної цілісності України не може бути жодних компромісів.
"Інформація джерела Financial Times щодо обговорення міністром компромісів є просто неправдивою, і нам цікаво, хто взагалі зацікавлений у поширенні таких неправдивих наративів", - додав речник МЗС.
- Раніше FT опублікувало матеріал, у якому йшлося, що Сибіга нібито обговорював можливі компроміси у війні з Росією. Водночас видання стверджувало, що Сибіга у цьому питанні є "прагматичнішим" за ексміністра закордонних справ Дмитра Кулебу.
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