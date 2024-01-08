У ОП заявили, що Зеленський став першим президентом України, який спілкувався з королем Бахрейну. У 2003 році країну відвідував Кучма

Про розмову президента Зеленського йдеться на сайті Офісу президента, із сайту посольства України в Об’єднаних арабських еміратах відомо про візит Леоніда Кучми.

Вдень понеділка, 8 січня, на сайті Офісу президента з'явилась новина під назвою "Президент України та Король Бахрейну проведи першу в історії двосторонніх відносин розмову", згодом допис відредагували, і новина змінилася на "Президент України та Король Бахрейну провели першу розмову".

Тим часом на сайті посольства України в ОАЕ йдеться про те, що "перший офіційний візит 21 січня 2003 року Президента України Л.Д.Кучми до Бахрейну став найголовнішою подією українсько-бахрейнських відносин. Відбулись зустрічі Президента України з Королем Бахрейну Шейхом Хамадом бін Ісою Аль Халіфою".

Уважні користувачі соцмережі X (Twitter) помітили це та зробили скріншот початкової новини. Нині ж у соцмережах президента Зеленського про "першу в історії двосторонніх відносин розмову" не йдеться, окрім соцмережі Х.