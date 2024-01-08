Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство У ОП заявили, що Зеленський став першим президентом України, який спілкувався з королем Бахрейну. У 2003 році країну відвідував Кучма

У ОП заявили, що Зеленський став першим президентом України, який спілкувався з королем Бахрейну. У 2003 році країну відвідував Кучма

8 січня, 2024 понедiлок
20:00
Суспільство Володимир Зеленський в Офісі президента (31 грудня 2023 року)

В Офісі президента назвали розмову Володимира Зеленського з королем Бахрейну “першою в історії двосторонніх відносин”. Хоча 2003 року із Хамадом бін Ісою Аль Халіфою зустрічався другий президент України Леонід Кучма. Допис вже відредагували

Про розмову президента Зеленського йдеться на сайті Офісу президента, із сайту посольства України в Об’єднаних арабських еміратах відомо про візит Леоніда Кучми.

Вдень понеділка, 8 січня, на сайті Офісу президента з'явилась новина під назвою "Президент України та Король Бахрейну проведи першу в історії двосторонніх відносин розмову", згодом допис відредагували, і новина змінилася на "Президент України та Король Бахрейну провели першу розмову".

Тим часом на сайті посольства України в ОАЕ йдеться про те, що "перший офіційний візит 21 січня 2003 року Президента України Л.Д.Кучми до Бахрейну став найголовнішою подією українсько-бахрейнських відносин. Відбулись зустрічі Президента України з Королем Бахрейну Шейхом Хамадом бін Ісою Аль Халіфою".

Уважні користувачі соцмережі X (Twitter) помітили це та зробили скріншот початкової новини. Нині ж у соцмережах президента Зеленського про "першу в історії двосторонніх відносин розмову" не йдеться, окрім соцмережі Х.

  • 16 жовтня 2019 року пресслужба президента України Володимира Зеленського переплутала у дописах на Facebook назви двох прибалтійських країн Литви та Латвії.
Латвія
Володимир Зеленський
Литва
Леонід Кучма
ОАЕ
Читайте також:
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відвідує завод з виробництва військової техніки
7 січня, 2024 неділя
КНДР випустила близько 90 снарядів, третій день поспіль обстрілюючи територію Південної Кореї
8 січня, 2024 понедiлок
РФ вдарила ракетами по Україні: є загиблі й поранені у різних областях. Подробиці
Ізраїль танк
7 січня, 2024 неділя
ЦАХАЛ знайшов у Газі підземний завод з виробництва крилатих ракет
Київ
-12°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.31
    Купівля 38.31
    Продаж 39.14
  • EUR
    Купівля 41.91
    Продаж 43.03
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
8 січня
20:26
Оновлено
РФ вдарила ракетами по Україні: є загиблі й поранені у різних областях. Подробиці
20:07
OPINION
Ігор Гулик
Уникнути Орбана
20:04
житло для переселенців, Самбір
В Україні змінили порядок надання житла для тимчасового проживання ВПО
20:02
лікування
В Україні розподілили понад 16 тис. курсів для безплатного лікування вірусного гепатиту С
19:40
Роман Нейтер, фото з особистого архіву
Хто та за скільки може стати власником землі в Україні та чи можна на цьому заробити?
19:30
Огляд
переможні новини
Переможні новини 684-го дня війни: ГУР отримало секретну інформацію про ВПК окупантів, легендарною "Богданою" ЗСУ знищили техніку окупантів 
19:30
Ексклюзив
акція у Варшаві
У Варшаві проходить акція на підтримку України: вимагають пришвидшення постачання зброї та дозвіл на використання активів РФ
19:23
Мобілізація, повістки
Комітет з соціальної політики ВР відправив законопроєкт про мобілізацію на доопрацювання
19:20
Blue Origin створить для NASA модуль для доставки людей на Місяць
США вперше з 1972 року запустили космічний корабель на Місяць
19:09
Франц Бекенбауер
Помер легендарний німецький футболіст та тренер Франц Бекенбауер
18:56
OPINION
Віталій Портников
Російському режиму Кіркорови та Лоліти вже непотрібні. Колонка Віталія Портникова
18:05
OPINION
Єгор Чечеринда
Картонні "герої" Росії, або Хто посадить за різдвяний стіл "БЄСсмєртний полк"?
18:00
Тейлор Свіфт
Стрічка The Eras Tour Тейлор Свіфт стала найкасовішим фільмом-концертом в історії
17:57
ЗСУ, мобілізація
Комітет ВР вбачає корупційні ризики у законопроєкті про мобілізацію
17:46
Ексклюзив
Волинський національний університет ім. Лесі Українки
"Не повинно існувати різниці між державним та приватним університетом": експерт Кондратюк про нові освітні ініціативи від МОН
17:40
Ексклюзив
збиття літака Boeing 737 авіакомпанії МАУ
Роковини збиття Іраном літака МАУ: політолог Дубов пояснив, чому Іран відмовляється визнавати повну відповідальність
17:35
фейк
Російські пропагандисти просувають наратив про неминучу поразку України, – дослідження ІМІ
17:32
терористи ХАМАС
Розвідка Південної Кореї підтвердила, що бойовики ХАМАС використовують зброю, отриману від КНДР
17:26
"Абсолютно нічого не роблять": ведучий "Золотого глобуса - 2024" поглузував з принца Гаррі і Меган
17:23
міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант
Ізраїль пообіцяв перейти до менш інтенсивної фази операції на півночі Гази
17:18
коронавірус_діти
Коронавірус і грип: мешканців Києва закликали вдягати маски в місцях скупчення людей
16:54
Ексклюзив
Defense Express: Є підтверджені дані про використання Росією ракет від КНДР для обстрілу України
16:37
електроенергія
Уряд скасував мораторій на відключення світла та нарахування пені за борги за ЖКП
16:36
Богдан Шершун
У віці 42 роки помер ексфутболіст збірної України Богдан Шершун
16:17
 Аліна Михайлова
Кохана загиблого Да Вінчі Михайлова прокоментувала жарт на шоу "Алкоміки" про вдів
16:09
Протягом вихідних із Донеччини евакуювали 87 людей, серед них 20 дітей
16:01
OPINION
Євген Магда
Генпрокурор Костін та гідність
15:59
зерно, зернова угода
Польський єврокомісар застеріг ЄК щодо нової кризи через імпорт української агропродукції
15:50
Володимир Зеленський
Зеленський поговорив із королем Бахрейну. Це перша розмова за всю історію двосторонніх відносин
15:28
виробництво коноплі
Мінфін готує пропозиції про оподаткування виробництва коноплі, – Гетманцев
15:12
телемарафон
В Україні майже половина опитаних назвали телемарафон неактуальним, – "Чесно"
14:54
Швеція
Військове керівництво Швеції заявило, що всі громадяни мають бути готовими до війни
14:51
Українці отримали безплатний доступ для вивчення польської мови онлайн
14:50
Рубіжне
Війська РФ скинули авіабомби на багатоповерхівки в окупованому Рубіжному, - Луганська ОВА
14:35
Україна повернула з окупованих територій 12-річного хлопця
14:29
Польща
У Польщі сталася ДТП за участі військової вантажівки: постраждали 11 людей
14:22
обстріл, Харківщина, медзаклад
Від початку повномасштабного вторгнення РФ зруйнувала 195 українських медзакладів, 1500 об'єктів зазнали пошкоджень
14:22
Данило Гетманцев
Бронювання працівників від мобілізації в обмін на високі податки: Гетманцев оцінив ідею
14:17
Барак Обама
Обама отримав "Еммі" у сфері творчості за роботу над серіалом Netflix
14:09
У Києві загорівся тролейбус
У Києві загорівся тролейбус із пасажирами: попередньо, його підпалили зсередини
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV