У Сумах дитсадки та школи перевели на дистанційку

Про це інформує Сумська міська рада.

Вказано , що таке рішення ухвалила міська комісія з питань ТЕБ та НС.

За словами в. о. міського голови Артема Кобзаря, у дитсадках працюватимуть чергові групи, а у школах, за потреби, створять чергові класи. Вже з наступного тижня розпочнуться канікули.

"В управлінні освіти і науки нагадують, що освітній і виховний процес відбувається за згодою батьків", - додали в міськраді.