У Сумах дитсадки та школи перевели на дистанційку
У Сумах заклади загальної середньої та дошкільної освіти, а також позашкілля до кінця тижня перевели на дистанційну форму навчання
Про це інформує Сумська міська рада.
Вказано , що таке рішення ухвалила міська комісія з питань ТЕБ та НС.
За словами в. о. міського голови Артема Кобзаря, у дитсадках працюватимуть чергові групи, а у школах, за потреби, створять чергові класи. Вже з наступного тижня розпочнуться канікули.
"В управлінні освіти і науки нагадують, що освітній і виховний процес відбувається за згодою батьків", - додали в міськраді.
- Станом на початок березня у Волинській області через високу захворюваність на грип і ГРВІ на дистанційному навчанні перебувають учні 8 шкіл та 15 класів.
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