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У зоні відчуження ЧАЕС незаконно вирубали дерев на 120 млн грн

21 червня, 2024 п'ятниця
21:31
Суспільство новини Львова

Державні аудитори провели контрольні заходи щодо діяльності ДСП "Північна Пуща", що є у сфері управління Державного агентства України з управління зоною відчуження (ДАЗВ), і встановили: унаслідок "санітарних рубок" було незаконно зрізано дерев на 120 млн грн

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Про це повідомляє Держаудитслужба.

Вказується, що на площі "Північної пущі" 29,4 га здійснювались суцільні "санітарні рубки" без застосування процедури оцінки впливу на довкілля з порушенням українського законодавства.

"Чистка" лісових насаджень привела до неправомірної рубки дерев, збитки від якої склали 4,7 млн грн", - наголошується в повідомленні.

Акцентовано, що на території одного з лісництв "Північної пущі" виявили зрізаними сотні вікових сосен. Такі дії за попередньою оцінкою завдали збитків на 114 млн грн.

Водночас з’ясовано, що більшість активів підприємства списані або втрачені, коли невигідні контракти стали причиною багатомільйонних збитків для "Північної пущі".

"Крім того, попри те, що підприємство має велику заборгованість по зарплатах для працівників, це не завадило ДСП збільшити витрати на надмірні надбавки керівництву. Таким чином, загальна сума збитків та порушень, виявлених аудиторами під час перевірки фінансової діяльності ДСП "Північна Пуща", сягає 264 млн грн", - резюмують у матеріалі.

  • 24 квітня стало відомо, що на Хмельниччині судитимуть чоловіка, який незаконно зрізав 31 дерево на 450 тис. грн.
Теги:
Україна
екологія
ЧАЕС
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