Україна представила проєкт Стратегії розвитку прикордонної інфраструктури з країнами ЄС і Молдовою
Україна розпочала новий етап стратегічного планування у сфері інтегрованого управління держкордоном
Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.
На засіданні Міжвідомчої робочої групи під головуванням віцепрем’єр-міністра з питань європейської і євроатлантичної інтеграції України – міністра юстиції України Ольги Стефанішиної обговорили результати першої оцінки ІВМ за Шенгенськими підходами та розроблення нової Стратегії управління кордонами за європейськими принципами.
Учасниками стали представники національних і міжнародних організацій, зокрема FRONTEX, EUAM, ICMPD і МОМ.
Також, на засіданні презентували проєкт Стратегії розвитку прикордонної інфраструктури з країнами ЄС і Молдовою для покращення безпеки й перетину кордону. Зазначається, що першим етапом роботи буде аналіз ризиків і розроблення напрямків реалізації нової Стратегії.
"Міжнародні експерти високо оцінили прогрес України у впровадженні європейських стандартів, що сприятиме безпеці кордонів і зміцненню довіри партнерів", - зазначили у ДПСУ.
- На території Румунії заборонено рух транспортних засобів дорогами загального користування без періодичного технічного огляду.
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