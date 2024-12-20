Україна представила проєкт Стратегії розвитку прикордонної інфраструктури з країнами ЄС і Молдовою

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

На засіданні Міжвідомчої робочої групи під головуванням віцепрем’єр-міністра з питань європейської і євроатлантичної інтеграції України – міністра юстиції України Ольги Стефанішиної обговорили результати першої оцінки ІВМ за Шенгенськими підходами та розроблення нової Стратегії управління кордонами за європейськими принципами.

Учасниками стали представники національних і міжнародних організацій, зокрема FRONTEX, EUAM, ICMPD і МОМ.

Також, на засіданні презентували проєкт Стратегії розвитку прикордонної інфраструктури з країнами ЄС і Молдовою для покращення безпеки й перетину кордону. Зазначається, що першим етапом роботи буде аналіз ризиків і розроблення напрямків реалізації нової Стратегії.

"Міжнародні експерти високо оцінили прогрес України у впровадженні європейських стандартів, що сприятиме безпеці кордонів і зміцненню довіри партнерів", - зазначили у ДПСУ.