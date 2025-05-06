Умови направлення на ВЛК, терміни відстрочки від призову: Кабмін вніс зміни до порядку мобілізації

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Згідно зі змінами Кабмін передбачив у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобовʼязаних та резервістів відображення відомостей про вручення їм повістки на бланку.

Також було уточнено положення кінцевого строку про надання окремим категоріям військовозобовʼязаних та резервістів відстрочки від призову на час мобілізації.

"Конкретизовано випадки, за яких особи не направляються для проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби. Визначено умови направлення на військово-лікарську комісію осіб, які не проходили медичний огляд, або в яких закінчився строк дії рішення (постанови) про придатність до військової служби", - написав Мельничук.

Також він підкреслив, що змінами уточнено процедуру формування направлення на ВЛК для медичного огляду в електронній формі через Єдиний державний реєстр призовників, військовозобовʼязаних та резервістів.

Водночас визначено перелік документів, які підтверджують право на відстрочку людям, які утримують трьох та більше дітей віком до 18 років.

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