Управлінський хаос в країні набирає обертів, - політолог Шлінчак

Про це в ефірі Еспресо заявив політолог Віктор Шлінчак.

Він прокоментував останні події в громадському суспільстві - мобілізацію Богдана Буткевича, підозру антикорупційному активісту Віталію Шабуніну, ситуацію з непризначенням голови БЕБ і ситуацію з мовним омбудсманом.

"Можна виграти війну, але програти мир і програти тил. Якби не було, вся відповідальність на тих хто, вміє і має механізми ухвалення рішень. Це питання зараз адресуємо в один центр, бо він має можливості і ухвалює ці рішення. Чому так виходить, що велика частина активного суспільства залишається поза процесом - це питання на вулицю Банкову", - сказав політолог.

Він додав, що громадянське суспільство завжди казало, що треба зшивати країну, треба політично посилюватися.

"Не заради президента Зеленського, не заради опозиції, а заради того, щоб не було і не виникало цього управлінського хаосу. А він зараз тільки набирає обертів. Чи може це використати Росія? Звичайно, використає. Чи буде вона смикати десь, щоб підігрівати цю ситуацію в соцмережах чи де інде? Звичайно, буде. Тут питання, чи треба давати всім цим речам, аби це роздувалося і одна частина суспільства протистояла іншому", - зазначив Шлінчак.

Політолог вважає, що треба знову говорити про якусь єдність.

"Та єдність, яка була в 2022 році дала можливості українській владі опираючись на суспільство і громадян, вирішити дуже багато питань. Під знамена президента Зеленського стали ті, хто нікого за нього не голосував, але зараз, коли здійснюють всі ці речі є виснаження суспільне і нерозуміння, як можна виправити цю ситуацію. Коли немає виборів, коли ми розуміємо, що йде війна на виснаження", - заявив він.

На думку Шлінчака, нам треба не лише фінансові ресурси акумулювати, а й фізичні, емоційні також.

"Не можна воювати з диктаторською країною і так само будувати щось подібне. Ми тоді не виграємо, тому що ми у 2022 році багато казали про цінності, що ми виступаємо великим єдиним фронтом з західним світом проти автократії. А тут маємо багато тривожних дзвіночків, які є відповідальністю людей, які ухвалюють рішення", - підсумував політолог.