Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Верховний Суд підтвердив чинність і обов'язковість застосування правопису 2019 року

Верховний Суд підтвердив чинність і обов'язковість застосування правопису 2019 року

29 травня, 2024 середа
19:10
Суспільство Верховний суд України

Верховний Суд України ухвалив рішення, яким підтвердив чинність і обов'язковість застосування правопису в редакції 2019 року

Зміст

Відповідне рішення опубліковано в судовому реєстрі.

На подію відреагував Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

"Український правопис, чинна редакція якого була затверджена постановою Кабінету Міністрів України 22 травня 2019 року, успішно подолав чергову спробу послаблення позицій державної мови. Захистивши його, ми зміцнюємо основу основ національної ідентичності", – зазначив він.

Кремінь нагадав, що в січні 2021 року Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною та скасував постанову Кабміну про запровадження нового українського правопису. 

"Як Уповноважений із захисту державної мови я відстоював непохитність аргументів уряду як в апеляційному, так і у Верховному Суді. Вони довели чинність та обов'язковість застосування українського правопису", - розповів мовний омбудсмен.

Він наголосив на необхідності масштабного використання чинного правопису в усіх сферах суспільного життя, адже останні 5 років чіткої норми щодо застосування нових правил правопису не було. Нагадаємо, що ще цього року випускники шкіл складають НМТ за старим правописом. Але вже з 2025 року національний мультимедійний тест проводитиметься на основі чинної редакції українського правопису.

Теги:
Новини
Україна
освіта
Читайте також:
Кім Чен Ин
29 травня, 2024 середа
КНДР запустила понад 150 повітряних куль зі сміттям на територію Південної Кореї
28 травня, 2024 вiвторок
Влада "порізала" виплати майже всім категоріям внутрішніх переселенців, - голова Асоціації молодих ВПО України
фейк
27 травня, 2024 понедiлок
"Є всі підстави вважати, що українці втратили близько 500 тис. убитими": добірка фейків світових ЗМІ за 27 травня
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.35
    Купівля 40.35
    Продаж 40.97
  • EUR
    Купівля 43.72
    Продаж 44.56
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
29 травня
19:15
Презентація фільму 10 років війни
В Києві презентували документальний фільм Еспресо "10 років війни"
19:14
Оновлено
ЗСУ
За добу на фронті відбулось 60 боєзіткнень, 19 з них - на Покровському напрямку
19:01
HSBC
Найбільший у Європі британський банк HSBC пішов із РФ
19:00
Огляд
фільм з Двейном Джонсоном і Олександром Усиком
Найкращий боксер світу в Голлівуді: що відомо про фільм "Розгромна машина" з Олександром Усиком і Двейном Джонсоном
18:51
Ексклюзив
український літак
Шалене підсилення можливостей авіації: Defence Express про надання Швецією літаків типу ASC 890
18:45
вимкнення електроенергії
Укренерго не прогнозує відключень світла для споживачів 30 травня
18:42
Андрій Лунін
Лунін заразився грипом і не поїде на фінал ЛЧ, - ЗМІ
18:37
США Україна
У США заявили, що й надалі не дозволяють Україні бити американською зброєю по території РФ
18:33
OPINION
Микола Княжицький
Bloomberg публікує розслідування про те, як Росія надзвичайно широко використовує Telegram для системних інформаційних диверсій в країнах ЄС
18:10
Оновлено
Росіяни поцілили КАБами в "Епіцентр" у Харкові
Удар РФ по Епіцентру в Харкові: загинули 19 людей, пошуково-рятувальні роботи завершено
18:05
медична евакуація
Україна випробувала 9 нових зразків техніки для евакуації з поля бою
18:01
OPINION
Сергій Фурса
Чи є мобілізація проблемою для бізнесу?
17:58
Україна стане першою країною, де можна одружитись онлайн
17:54
Керівник зовнішньополітичного відомства Канади Мелані Жолі
Канада заявила, що Україна може застосовувати надану нею зброю без обмежень
17:54
Китай Тайвань
У Китаї заявили, що військові навчання є пересторогою владі Тайваню, а не його жителям
17:50
Ексклюзив
Віталій Портников
Не планує переконувати Путіна: Портников спрогнозував розвиток подій у світі в разі перемоги Трампа на виборах
17:43
Інтерв’ю
Наталія Красненкова – перша українка, яка балотується на місцевих виборах у Керрі.
Українка йде на вибори в Ірландії. Розповідає Наталія Красненкова
17:38
ДПСУ
Прикордонники спіймали "пасажира-невидимку", який намагався незаконно виїхати у Молдову
17:37
Україна ЄС
ЄС планує розпочати з Україною переговори щодо вступу до 1 липня, — Politico
17:24
Оновлено
Верес, УПЛ
"Верес" та "Епіцентр" зіграли внічию. Розклад і результати стикових матчів УПЛ
17:21
Окупанти атакували Лиман на Донеччині: поранено 8 цивільних
17:17
Гіркін суд
Суд у Москві виніс вердикт щодо апеляції терориста Гіркіна
17:09
тюрма
Зливали окупантам адреси жителів із проукраїнською позицією на Харківщині й Луганщині: засуджено двох колаборантів
17:06
У серпні в прокат вийде фільм "Конотопська відьма" про помсту окупантам
16:45
Райффайзен банк
Райффайзен банк відключає росіянам можливість вихідних платежів у доларах
16:40
Ексклюзив
Мобілізація жінок
"Резерв+" має стати повністю електронним ТЦК, - Черногоренко
16:35
Фінляндія
Фінляндія стала десятою країною, яка дозволила Україні бити по території РФ своєю зброєю
16:30
Володимир Путін
"Дозор": Росія намагається сформувати підпілля в Україні, мета - диверсії
16:20
ЗАЕС
РФ стягнула на окуповану Запорізьку АЕС чеченських бойовиків
16:11
Оновлено
РФ атакувала дроном швидку в Нікополі: загинула людина
16:08
Ексклюзив
військовий квиток, мобілізація
На Донеччині військкомати не впоралися з викликом, - депутат Дружківської міської ради
16:07
школа в окупації
Окупанти завозять на ТОТ із віддалених куточків РФ "учителів", які навіть російською погано розмовляють, - голова Запорізької ОВА
16:06
OPINION
Ростислав Павленко
Точка входу
16:03
Петер Сіярто
Угорщина уклала угоду з Білоруссю про допомогу в будівництві ядерного реактора
16:03
Аналітика
Ілан Шор
Троянський кінь молдовської політики?
15:52
Як Shazam: YouTube Music запустив функцію пошуку музики за наспівуванням
15:47
ракета Storm Shadow
У Мінстратегпромі підтвердили, що Україна вже била по території РФ ракетами Storm Shadow
15:27
Русифікував навчальний процес: заочну підозру в колабораціонізмі отримав житель Запорізької області
15:23
робота
Майже половина опитаних поляків виступила за 4-денний робочий тиждень. Законопроєкт уже в сеймі
15:16
Російські військові
Окупанти в Запорізькій області змушують іти у військо РФ чоловіків старше 60 років, - Спротив
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV