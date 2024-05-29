Верховний Суд підтвердив чинність і обов'язковість застосування правопису 2019 року

Відповідне рішення опубліковано в судовому реєстрі.

На подію відреагував Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

"Український правопис, чинна редакція якого була затверджена постановою Кабінету Міністрів України 22 травня 2019 року, успішно подолав чергову спробу послаблення позицій державної мови. Захистивши його, ми зміцнюємо основу основ національної ідентичності", – зазначив він.

Кремінь нагадав, що в січні 2021 року Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною та скасував постанову Кабміну про запровадження нового українського правопису.

"Як Уповноважений із захисту державної мови я відстоював непохитність аргументів уряду як в апеляційному, так і у Верховному Суді. Вони довели чинність та обов'язковість застосування українського правопису", - розповів мовний омбудсмен.

Він наголосив на необхідності масштабного використання чинного правопису в усіх сферах суспільного життя, адже останні 5 років чіткої норми щодо застосування нових правил правопису не було. Нагадаємо, що ще цього року випускники шкіл складають НМТ за старим правописом. Але вже з 2025 року національний мультимедійний тест проводитиметься на основі чинної редакції українського правопису.