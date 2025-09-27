У Мінкульті з'явився новий заступник міністра: хто він і чим він займатиметься

На це звернули увагу консервативна ГО "Всі разом" та Суспільне Культура.

Відповідне розпорядження Кабміну № 1027-р за підписом прем'єрки Юлії Свириденко оприлюднено на Урядовому порталі.

Як зазначає суспільний мовник, Вербицький на своїй новій посаді "відповідатиме за охорону культурної спадщини, розвиток музейної справи, вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей, а також посилення системи охорони спадщини в умовах війни".

Ким був Вербицький до Мінкультури

Йому 31 рік.

Як він сам розповів в інтерв'ю порталу Bit.ua, народився новопризначений заступник міністра культури на Львівщині у дуже релігійній родині.

Після здобуття вищої освіти у Києво-Могилянській академії (бакалавр політології і магістр соціології), де також навчалася і нинішня т.в.о. міністра культури Тетяна Бережна, лишився жити й працювати у Києві. Активно долучився до ЛГБТ-спільноти. Допомагав з організацією КиївПрайду.

2014-2025 роки - працював в підтримуваному західними грантами неприбутковому аналітичному центрі Cedos, де останні 6 років був директором. Центр займається вивченням міського життя та середовища.

"Працював над дослідженнями питань міського розвитку і місцевого самоврядування, громадянського суспільства і громадянської участі, житлової політики і соціальних питань", - написано про нього на сайті центру.

Зокрема, співпрацював з громадами Подільського і Оболонського районів.