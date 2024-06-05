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Ексклюзив

Влада максимально хоче відрізати людей, які зараз за кордоном, - Разумков

5 червня, 2024 середа
23:02
Суспільство Дмитро Разумков

Сьогодні влада робиться все для того, щоб люди з-за кордону ніколи не повернулись в Україну

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Таку думку висловив народний депутат України, голова ВРУ 2019-2021рр Дмитро Разумков у етері телеканалу "Еспресо".

"Влада намагається максимально відрізати людей, щоб вони ніколи не повернулися в Україну. Хоча це був крайній електорат, який повністю підтримував владу. Вони готові були за них голосувати, бо дивилися "Єдиний телемарафон", де кожного дня розповідали, яка влада "молодець". Вони не бачили того рівня корупції, який відбувається в Україні та інших речей. Давайте поговоримо особливого про тих людей, хто виїхав за кордон 10 років тому, хто сплачував до бюджету гроші, хто має в Україні підприємство, а живе там. Людей, які виїхали після початку повномасштабного вторгнення, випустила держава, влада. Влада продала "білі квитки", дала можливість виїхати по шляху. Це хтось видав такий документ, і це вертикаль влади. Тому в першу, давайте розбиратися в питанні, хто це дозволив, а потім вже пред'являти тим, хто виїхав за кордон", - зазначив він.

Те, що відбувається сьогодні, це максимальне відрізання людей від того, щоб вони повернулися в Україну. Сьогодні ж навпаки потрібно створити умови, щоб люди повернулися, якщо не зараз, то після завершення війни, наголосив Разумков.

"Це потрібно для відновлення нашої держави. Потрібно, щоб люди повернулися зі своїми статками, знаннями, родинами. Інакше ми будемо мати катастрофічну демографічну кризу, історію з людьми, які готові будуть працювати в країні і на країну. Щоб пізніше залучити людей до державного сектору, сектору відновлення, треба буде докласти шалених зусиль. Це важко сьогодні оцінити", - додав він.

Теги:
Україна
ЄС
Європа
Війна з Росією
біженці з України
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