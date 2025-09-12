Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство "Я готовий надати громадянство, квартиру": Зеленський заявив, що Келлог є не гіршим ППО, ніж Patriot

"Я готовий надати громадянство, квартиру": Зеленський заявив, що Келлог є не гіршим ППО, ніж Patriot

Дар'я Куркіна
12 вересня, 2025 п'ятниця
17:56
Суспільство Зеленський - Келлог

Президент України Володимир Зеленський назвав спецпредставника лідера США Кіта Келлога не гіршим ППО, ніж Patriot, адже мешканці столиці можуть виспатися під час його візитів до Києва

Зміст

Про це він сказав на зустрічі "Ялтинська європейська стратегія", цитує ОП.

"Хочу зараз також особливо подякувати генералу Келлогу: дійсно, раніше ми цього не знали, але виявилось, що у Сполучених Штатів є ППО не гірше, ніж "петріоти". Про це дійсно, пане генерале, кажуть щоразу, коли ви тут. Коли ви в Києві, Кіт Келлог, кияни точно можуть трохи виспатись. Хотілося б, щоб ви їздили по всіх містах України. Ми б хотіли дійсно ще кілька таких американських систем для нашої держави. І це насправді не зовсім жарт. Чесно", – зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що під час візитів Келлога до Києва росіяни утримуються від вбивств.

"Можливо, це і є варіант, як реалізувати ceasefire, про який ще в лютому говорив президент Трамп. Я готовий надати генералу Келлогу громадянство, все, що потрібно, квартиру… все що потрібно, якщо це спонукатиме Росію до припинення вогню", – заявив президент України.

Водночас Зеленський зауважив, що з представниками інших держав у Києві не працює припинення атак РФ. Однак він припустив: це могло б спрацювати із представником Китаю, "але, схоже, Китай не зацікавлений у тому, щоб зупинити якщо не всю війну, то хоча б удари".

"Я памʼятаю, коли представник Китаю їхав до Росії, то вони реально передавали нам ноту, передавали всі сигнали з Пекіна, сигнали, щоб ми не використовували далекобійну зброю в той час, коли Китай – у Росії", – додав він.

Водночас президент підкреслив, що Москва не припиняла атак на Україну під час візитів представників міжнародних організацій, зокрема найбільших.

"Коли в Києві був генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Гутерріш, Путін завдавав ударів, причому навіть доволі показово завдавав ударів – росіяни били не тільки дронами, росіяни били ракетами. Так само, коли тут ОБСЄ, так само, коли тут НАТО, так само, коли тут місія Міжнародного валютного фонду чи будь-хто інший", – нагадав Зеленський. 

  • Президент Володимир Зеленський 11 вересня зустрівся зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом у Києві та обговорив гарантії безпеки для України, тиск на Росію, і викрадення українських дітей.
Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
Китай
Президент України
Війна з Росією
США
новини Києва
Володимир Зеленський
Кіт Келлог
Читайте також:
Володимир Путін, Сі Цзіньпін та Кім Чен Ин (зліва - направо)
Автор Віталій Бесараб
9 вересня, 2025 вiвторок
Путін отримав люфт у 5-6 місяців і вважає, що ЗСУ не зможуть втримати лінію фронту, - політолог Денисенко
Автор Віталій Портников
12 вересня, 2025 п'ятниця
Вбивство Кірка відкрило для Дональда Трампа кілька шляхів
Михайло Сцельніков
Автор Оксана Ліховід
11 вересня, 2025 четвер
Є інформація, що злочинець - непростий житель Львова: Цимбалюк про вбивство Андрія Парубія
Київ
+22.5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.08
    Купівля 41.08
    Продаж 41.56
  • EUR
    Купівля 48.12
    Продаж 48.77
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
12 вересня
18:20
Аналітика
Тарифи на електроенергію
В Україні очікують підвищення тарифів на комунальні послуги: коли і на скільки може подорожчати електрика та газ
18:15
Ексклюзив
пастор Марк Бернс
Якщо в питанні війни станеться ескалація, США та партнери будуть вимушені застосувати міць американських ЗС, - пастор і політик Бернс
18:09
Ексклюзив
обстріл, ППО
Через 2-4 доби можемо опинитися в ситуації, коли не 23, а вже 50 БПЛА до нас залітає, - польський дипломат Ціхоцький
18:08
Аналітика
Випробування крилатої ракети "Фламінго"
Невідомі виробники відомої зброї, або як стартапи впливають на долю сучасних воєн
18:05
Оновлено
Зеленський зустрівся з очільницею МЗС Британії Купер: обговорили кроки в межах Коаліції охочих та гарантії безпеки
17:51
Володимир Зеленський
Ціль Путіна – це окупація всієї України, що б він комусь не говорив, - Зеленський
17:47
Російська дезінформація
"Україна запустила відремонтовані російські дрони по Польщі": ЦПД попередив про фейки РФ
17:42
Вагнера проводять навчання для білоруських солдатів
Кількість білорусів, які долучаються до російської армії, зросла у 100 разів, - "Слідство.Інфо"
17:35
Оновлено
Андрій Ярмоленко (ліворуч), "Динамо "
УПЛ: результати та розклад матчів 5-го туру чемпіонату України
17:33
ЗНО
Кожен четвертий: цьогоріч учасників НМТ, які були випускниками минулих років, стало більше
17:28
Ексклюзив
Віталій Портников
Страх перед Путіним є сильнішим, ніж інстинкт самозбереження для європейців, - Портников
17:26
Оновлено
Дональд Трамп
Трамп заявив про затримання підозрюваного у вбивстві активіста США Чарлі Кірка. Слідчі розповіли подробиці
17:25
Допомагав РФ бомбардувати Костянтинівку: жителя Донеччини засудили до 15 років
17:01
Ексклюзив
Данія
"Маємо бути максимально жорсткими": очільник МЗС Данії заявив, що країна підтримує будь-які санкції проти РФ
17:01
Андрій Сибіга
"РФ тестує реакцію": Сибіга підтвердив, що Україна очікує прибуття польських військових, щоб поділитись досвідом
16:58
Оновлено
Зеленський зустрівся у Києві з очільником МЗС Польщі Сікорським: обговорили атаку дронів і тиск на РФ
16:55
Нова Зеландія
Нова Зеландія приєдналась до ініціативи зі зниження цінового ліміту на імпорт російської нафти
16:50
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулось 82 бої: понад третина з них на Покровському напрямку
16:36
OPINION
Українські фахівці навчатимуть польських військових боротьбі з дронами
16:13
Дональд Трамп
Трамп заявив про намір розгорнути Національну гвардію в Мемфісі
16:09
Дональд Трамп
Трамп заявив, що його терпіння до Путіна "швидко закінчується"
15:46
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:42
прапор Румунії
У Румунії вважають, що вторгнення російських дронів у Польщу робить мир в Європі дедалі віддаленішим
15:12
EF-2000 Typhoon
Німеччина посилила патрулювання повітряного простору східного флангу НАТО
14:40
У паризькому маєтку знайшли втрачену картину Рубенса 1613 року "Христос на хресті"
14:38
ЄС викликав послів РФ і Білорусі через атаку дронів на Польщу
14:21
Сергій Кислиця
Навальна закликала ЄС не забороняти візи "простим росіянам". Кислиця нагадав, що понад 65% росіян підтримують війну
14:16
Служба безпеки України
СБУ уразила найбільший порт у РФ, звідки відвантажують нафту, - ЗМІ
13:54
Велика маленька брехня
"Велика маленька брехня" отримає третій сезон: розпочалась робота над серіалом
13:50
Україна - Євросоюз
ЄС виділив €40 млн на підтримку України під час зимових холодів
13:37
законопроєкт про визнання РФ і Білорусі країнами-спонсорами тероризму
Сенатори США презентували законопроєкт про визнання РФ і Білорусі країнами-спонсорами тероризму
13:34
Дмитро Пєсков
У Кремлі визнали паузу у переговорах з Україною, але заявили про наявність каналів зв’язку
13:24
Кая Каллас
ЄС продовжив санкції проти РФ на пів року і готує 19-й пакет, - Каллас
12:41
Віктор Орбан
Угорщина тримає дистанцію від війни в Україні, тоді як "поляки по вуха в ній загрузли": Орбан про дрони РФ у Польщі
12:27
Погода з Наталкою Діденко
Рясні дощі на Заході, сонячно у Центрі: Наталка Діденко про погоду 12 вересня та на вихідні
12:23
Огляд
Познайомив світ зі "Щедриком" і став світовою зіркою, мріючи повернутись у село: минає 150 років з дня народження Олександра Кошиця
12:03
Білорусь і Росія розпочали спільні військові навчання "Захід-2025"
11:57
Ексклюзив
Карта бойових дій за 30 серпня – 6 вересня
"Це лише чутки та російська пропаганда": начальник Куп'янської МВА про розгорнуту "ганчірку" РФ у місті
11:45
Оновлено
Дональд Трамп
Трамп сказав, що вторгнення дронів РФ у повітряний простір Польщі "могло бути помилкою". Туск заперечив
11:27
Джорджо Армані
Оприлюднили заповіт Джорджіо Армані: документ передбачає поступовий продаж компанії
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV