"Я готовий надати громадянство, квартиру": Зеленський заявив, що Келлог є не гіршим ППО, ніж Patriot

Про це він сказав на зустрічі "Ялтинська європейська стратегія", цитує ОП.

"Хочу зараз також особливо подякувати генералу Келлогу: дійсно, раніше ми цього не знали, але виявилось, що у Сполучених Штатів є ППО не гірше, ніж "петріоти". Про це дійсно, пане генерале, кажуть щоразу, коли ви тут. Коли ви в Києві, Кіт Келлог, кияни точно можуть трохи виспатись. Хотілося б, щоб ви їздили по всіх містах України. Ми б хотіли дійсно ще кілька таких американських систем для нашої держави. І це насправді не зовсім жарт. Чесно", – зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що під час візитів Келлога до Києва росіяни утримуються від вбивств.

"Можливо, це і є варіант, як реалізувати ceasefire, про який ще в лютому говорив президент Трамп. Я готовий надати генералу Келлогу громадянство, все, що потрібно, квартиру… все що потрібно, якщо це спонукатиме Росію до припинення вогню", – заявив президент України.

Водночас Зеленський зауважив, що з представниками інших держав у Києві не працює припинення атак РФ. Однак він припустив: це могло б спрацювати із представником Китаю, "але, схоже, Китай не зацікавлений у тому, щоб зупинити якщо не всю війну, то хоча б удари".

"Я памʼятаю, коли представник Китаю їхав до Росії, то вони реально передавали нам ноту, передавали всі сигнали з Пекіна, сигнали, щоб ми не використовували далекобійну зброю в той час, коли Китай – у Росії", – додав він.

Водночас президент підкреслив, що Москва не припиняла атак на Україну під час візитів представників міжнародних організацій, зокрема найбільших.

"Коли в Києві був генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Гутерріш, Путін завдавав ударів, причому навіть доволі показово завдавав ударів – росіяни били не тільки дронами, росіяни били ракетами. Так само, коли тут ОБСЄ, так само, коли тут НАТО, так само, коли тут місія Міжнародного валютного фонду чи будь-хто інший", – нагадав Зеленський.