"Я готовий надати громадянство, квартиру": Зеленський заявив, що Келлог є не гіршим ППО, ніж Patriot
Президент України Володимир Зеленський назвав спецпредставника лідера США Кіта Келлога не гіршим ППО, ніж Patriot, адже мешканці столиці можуть виспатися під час його візитів до Києва
Про це він сказав на зустрічі "Ялтинська європейська стратегія", цитує ОП.
"Хочу зараз також особливо подякувати генералу Келлогу: дійсно, раніше ми цього не знали, але виявилось, що у Сполучених Штатів є ППО не гірше, ніж "петріоти". Про це дійсно, пане генерале, кажуть щоразу, коли ви тут. Коли ви в Києві, Кіт Келлог, кияни точно можуть трохи виспатись. Хотілося б, щоб ви їздили по всіх містах України. Ми б хотіли дійсно ще кілька таких американських систем для нашої держави. І це насправді не зовсім жарт. Чесно", – зазначив Зеленський.
Він підкреслив, що під час візитів Келлога до Києва росіяни утримуються від вбивств.
"Можливо, це і є варіант, як реалізувати ceasefire, про який ще в лютому говорив президент Трамп. Я готовий надати генералу Келлогу громадянство, все, що потрібно, квартиру… все що потрібно, якщо це спонукатиме Росію до припинення вогню", – заявив президент України.
Водночас Зеленський зауважив, що з представниками інших держав у Києві не працює припинення атак РФ. Однак він припустив: це могло б спрацювати із представником Китаю, "але, схоже, Китай не зацікавлений у тому, щоб зупинити якщо не всю війну, то хоча б удари".
"Я памʼятаю, коли представник Китаю їхав до Росії, то вони реально передавали нам ноту, передавали всі сигнали з Пекіна, сигнали, щоб ми не використовували далекобійну зброю в той час, коли Китай – у Росії", – додав він.
Водночас президент підкреслив, що Москва не припиняла атак на Україну під час візитів представників міжнародних організацій, зокрема найбільших.
"Коли в Києві був генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Гутерріш, Путін завдавав ударів, причому навіть доволі показово завдавав ударів – росіяни били не тільки дронами, росіяни били ракетами. Так само, коли тут ОБСЄ, так само, коли тут НАТО, так само, коли тут місія Міжнародного валютного фонду чи будь-хто інший", – нагадав Зеленський.
- Президент Володимир Зеленський 11 вересня зустрівся зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом у Києві та обговорив гарантії безпеки для України, тиск на Росію, і викрадення українських дітей.
