До Києва з візитом прибув спецпредставник Трампа Келлог, - ЗМІ
У четвер, 11 вересня, до Києва із візитом прибув спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог
Про це повідомили Суспільне та РБК-Україна з посиланням на джерела.
Наразі Келлог перебуває в Києві, цілі його візиту невідомі.
- Спецпредставник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог перебував у дорозі до Польщі під час вторгнення російських дронів у повітряний простір країни 10 вересня. За словами джерела CNN, він планує продовжити поїздку та відвідати Україну найближчими днями.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.06 Купівля 41.06Продаж 41.53
- EUR Купівля 48.01Продаж 48.67
- Актуальне
- Важливе