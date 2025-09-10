Келлог прямував до Польщі під час вторгнення російських дронів у повітряний простір країни, - CNN
Спецпредставник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог перебував у дорозі до Польщі під час вторгнення російських дронів у повітряний простір країни
Про це повідомляє CNN.
За словами джерела, обізнаного з маршрутом спецпредставника, Кіт Келлог прямував до Польщі під час вторгнення безпілотників РФ на територію країни.
Як зазначило інше джерело, він планує продовжити поїздку та відвідати Україну найближчими днями.
"Шахеди" у повітряному просторі Польщі. Що відомо
Оперативне командування Збройних сил Польщі приводило засоби повітряної оборони та авіацію у стан найвищої готовності через нічну атаку 10 вересня Росії на Україну. Російські дрони порушили повітряний простір країни. Мова йде про більше ніж 20 БПЛА, працювала ППО.
У селі Люблінського воєводства в Польщі уламки дрона впали на житловий будинок, ніхто не постраждав.
На фоні атаки президент Володимир Зеленський заявив про готовність України допомогти Варшаві в розбудові системи оповіщення та захисту від викликів РФ. Водночас президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн каже, що ЄС будуватиме "стіну проти дронів".
Згодом стало відомо, що НАТО активувало Статтю 4 Північноатлантичного договору після вторгнення російських дронів на територію Польщі.
Цього ж дня Дональд Трамп відреагував на вторгнення російських дронів на територію Польщі.
