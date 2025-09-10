У Польщі уламки російського дрона пошкодили житловий будинок

Про це повідомило Polsat News.

Уламки російського дрона впали на житловий будинок у селі Вирики, унаслідок чого пошкоджено дах будівлі, а також автомобіль.

"У селі Вирики стався інцидент, пов'язаний з тим, що один житловий будинок був пошкоджений. Деталі ми ще не знаємо точно", – розповів староста Володавського повіту Маріуш Занько.

Він додав, що очевидці перед атакою чули вибух, а "ситуація досить складна і тривожна, дійсно є велике занепокоєння з боку жителів".

Нині оцінюються збитки від пошкоджень.