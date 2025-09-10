Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Світ У Польщі уламки російського дрона пошкодили житловий будинок

У Польщі уламки російського дрона пошкодили житловий будинок

Дар'я Куркіна
10 вересня, 2025 середа
09:37
Світ Наслідки атаки РФ у Польщі 10 вересня

Унаслідок російської атаки вночі 10 вересня у селі Люблінського воєводства в Польщі уламки БПЛА впали на житловий будинок, ніхто не постраждав

Про це повідомило Polsat News.

Уламки російського дрона впали на житловий будинок у селі Вирики, унаслідок чого пошкоджено дах будівлі, а також автомобіль.

"У селі Вирики стався інцидент, пов'язаний з тим, що один житловий будинок був пошкоджений. Деталі ми ще не знаємо точно", – розповів староста Володавського повіту Маріуш Занько.

Він додав, що очевидці перед атакою чули вибух, а "ситуація досить складна і тривожна, дійсно є велике занепокоєння з боку жителів".

Нині оцінюються збитки від пошкоджень. 

  • Оперативне командування Збройних Сил Польщі приводило засоби повітряної оборони та авіацію у стан найвищої готовності через нічну атаку 10 вересня Росії на Україну: російські дрони порушили повітряний простір країни. Нині триває пошук місць, де впали збиті БПЛА.
Новини
Україна
Росія
Польща
російська армія
Війна з Росією
безпілотник
Київ
  • USD 40.96
  • EUR
