Авіація та ППО Польщі у стані найвищої готовності через російську атаку на Україну: дрони порушували повітряний простір поляків

Про це інформує Оперативне командування Збройних Сил Польщі.

"Зверніть увагу, що під час сьогоднішнього нападу Російської Федерації, яка завдає ударів по об'єктах, розташованих на території України, наш повітряний простір неодноразово порушувався об'єктами типу дронів. Триває операція, метою якої є ідентифікація та нейтралізація об'єктів", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що командувач оперативного штабу наказав застосувати озброєння, відповідні служби шукають збиті об'єкти.

В оперативному командуванні наголосили, що військова операція триває, громадян закликали залишатися удома. Найбільша небезпека існує для Підляського, Мазовецького та Люблінського воєводств.

"Оперативне командування моніторить поточну ситуацію, а підпорядковані сили та засоби залишаються в повній готовності до негайного реагування", - додали у відомстві.

Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик у соцмережі X написав, що над Польщею станом на 04:51 триває операція з нейтралізації об'єктів, які порушили та перетнули кордон країни. Він додав, що президента та прем'єра Польщі поінформували про ситуацію.

CNN, посилаючись на сайт з інформування авіаційних служб NOTAMS, повідомляє, що у Польщі закрили повітряний простір над аеропортом імені Фридерика Шопена у Варшаві. Причиною вказана "незапланована військова діяльність пов'язана із забезпеченням державної безпеки".

Крім того, повітряний простір закривали над аеропортами Ряшів-Ясьонка на південному сході Польщі й аеропортом у Любліні.

Раніше заяву про приведення авіації і ППО у стан найвищої готовності розмістило Оперативне командування Збройних Сил Польщі у X.

"Увага, проти ночі на 10 вересня 2025 року Російська Федерація завдасть чергових масованих ударів по об'єктах, розташованих на території України. Для забезпечення безпеки польського повітряного простору Оперативний командувач Збройних сил Польщі активував усі необхідні процедури. У нашому повітряному просторі діють польські та союзні літаки, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки досягли найвищого рівня готовності. Ці дії мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору та захист громадян, особливо в районах, що прилягають до зони загрози", - йдеться у повідомленні польського оборонного відомства.

Близько першої ночі українські Повітряні сили повідомили про наближення російських дронів до державного кордону з Польщею.

Видання "Українська правда" пише, що російські дрони залетіли на територію Польщі, проте пізніше ПС ЗСУ відредагували своє повідомлення і прибрали згадку про цей факт.

Неофіційні моніторингові канали рясніли повідомленнями із зображеннями російських дронів на території Польщі.

У вівторок ввечері, 9 вересня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України.