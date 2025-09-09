Росія запустила ударні дрони по Україні ввечері 9 вересня: напрямки руху
У вівторок ввечері, 9 вересня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України
Про це повідомляють Повітряні сили.
О 21:10 Золотоніський та Черкаський райони Черкаської області попередили про загрозу застосування ворогом ударних дронів.
О 21:16 БПЛА зафіксували на півдні Дніпровщини курсом на Запоріжжя.
"Південь Дніпровщини - загроза застосування ворогом ударних БПЛА", - повідомили ПС о 21:25.
О 21:37 небезпека застосування безпілотників поширилась на Броварський район Київської області.
О 21:50 загрозу застосування ударних дронів оголосили для Вишгородського району Київщини.
О 22:05 небезпека поширилась на Бучанський район Київської області.
"Житомирщина - загроза застосування ворогом ударних БПЛА", - написали ПС 0 22:19.
За кілька хвилин про небезпеку поінформували Чернігів.
Станом на 22:32 безпілотники рухались:
- В центрі Харківщини, на півночі Дніпровщини курсом на захід.
- На південно-східному напрямку Кіровоградщини курсом на захід.
- На Сумщині курсом на Чернігівщину.
- По всій території Чернігівщини курсом на південно-західний напрямок.
- На півночі Київщини курсом на Житомирщину.
- На Житомирщині курсом на захід.
Новина доповнюватиметься...
