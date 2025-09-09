Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Росія запустила ударні дрони по Україні ввечері 9 вересня: напрямки руху

Росія запустила ударні дрони по Україні ввечері 9 вересня: напрямки руху

Марія Музиченко
9 вересня, 2025 вiвторок
23:07
Війна з Росією БПЛА

У вівторок ввечері, 9 вересня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України

Зміст

Про це повідомляють Повітряні сили.

О 21:10 Золотоніський та Черкаський райони Черкаської області попередили про загрозу застосування ворогом ударних дронів.

О 21:16  БПЛА зафіксували на півдні Дніпровщини курсом на Запоріжжя.

"Південь Дніпровщини - загроза застосування ворогом ударних БПЛА", - повідомили ПС о 21:25.

О 21:37 небезпека застосування безпілотників поширилась на Броварський район Київської області.

О 21:50 загрозу застосування ударних дронів оголосили для Вишгородського району Київщини.

О 22:05 небезпека поширилась на Бучанський район Київської області.

"Житомирщина - загроза застосування ворогом ударних БПЛА", - написали ПС 0 22:19.

За кілька хвилин про небезпеку поінформували Чернігів.

Станом на 22:32 безпілотники рухались:

  • В центрі Харківщини, на півночі Дніпровщини курсом на захід.
  • На південно-східному напрямку Кіровоградщини курсом на захід.
  • На Сумщині курсом на Чернігівщину.
  •  По всій території Чернігівщини курсом на південно-західний напрямок.
  • На півночі Київщини курсом на Житомирщину.
  • На Житомирщині курсом на захід.

Новина доповнюватиметься...

Теги:
Новини
Україна
російська армія
безпілотник
повітряна тривога
Про нас

