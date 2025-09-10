Польща звернулася до НАТО з проханням застосувати Статтю 4, - Туск

Про це Дональд Туск заявив під час виступу у Сеймі республіки Польща.

"Збиття безпілотників, що загрожують нашій безпеці, є успіхом для польських та натівських сил, водночас змінює політичну ситуацію. Тому консультації союзників набули форми офіційного запиту на активацію статті 4 Північноатлантичного договору", - йдеться у заяві польського премʼєра.

Стаття 4 передбачає, що будь-яка держава-член НАТО може ініціювати консультації з іншими членами Альянсу, якщо вважає, що її територіальна цілісність, політична незалежність або безпека опинилися під загрозою.

"Сьогодні Польща зіткнулася з політичним ворогом, який не приховує своїх ворожих намірів за межами східного кордону. Ми повинні зосередити всі наші сили та ресурси на захисті країни від цієї реальної загрози", - заявив Туск.

"Шахеди" у повітряному просторі Польщі. Що відомо

Оперативне командування Збройних сил Польщі приводило засоби повітряної оборони та авіацію у стан найвищої готовності через нічну атаку 10 вересня Росії на Україну. Російські дрони порушили повітряний простір країни. Мова йде про більше ніж 20 БПЛА, працювала ППО.

У селі Люблінського воєводства в Польщі уламки дрона впали на житловий будинок, ніхто не постраждав.

На фоні атаки президент Володимир Зеленський заявив про готовність України допомогти Варшаві в розбудові системи оповіщення та захисту від викликів РФ. Водночас президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн каже, що ЄС будуватиме "стіну проти дронів".