Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Фон дер Ляєн заявила про намір побудувати "стіну проти дронів" вздовж кордону з РФ. Зеленський запропонував Польщі допомогу

Фон дер Ляєн заявила про намір побудувати "стіну проти дронів" вздовж кордону з РФ. Зеленський запропонував Польщі допомогу

Дар'я Куркіна
10 вересня, 2025 середа
11:23
Світ Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн (Брюссель, 17.08.2025)

Президент Володимир Зеленський заявив про готовність України допомогти Варшаві в розбудові системи оповіщення та захисту від викликів РФ. Водночас президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн каже, що ЄС будуватиме "стіну проти дронів"

Зміст

Про це Зеленський написав у telegram.

"Україна готова надати Польщі наявні необхідні дані щодо цього російського удару. Україна готова допомогти Польщі розбудувати належну систему оповіщення та захисту від таких російських викликів. Очевидно, що російська агресія є загрозою для кожної незалежної нації в нашому регіоні. І відповідно, тільки спільні та скоординовані дії можуть гарантувати надійну безпеку", – заявив український лідер.

За його словами, наразі відомо про 8 БПЛА РФ, які порушили польський повітряний простір.

Зеленський нагадав, що Київ давно пропонує партнерам створити спільну систему протиповітряного захисту та забезпечувати гарантоване збиття "шахедів", інших дронів і ракет завдяки обʼєднаній силі української бойової авіації та ППО. 

"Росія повинна відчути, що відповіддю на цей ескалаційний крок і тим більше на спробу приниження однієї з ключових європейських країн буде чітка та сильна відповідь усіх партнерів", – підкреслив він.

Водночас Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Євросоюз запустить програму Eastern Flank Watch ("Спостереження за східним флангом"), аби посилити нагляд у режимі реального часу за країнами, як мають спільні кордони з Росією.

"Ми побудуємо стіну проти дронів", – заявила вона.

  • Оперативне командування Збройних Сил Польщі приводило засоби повітряної оборони та авіацію у стан найвищої готовності через нічну атаку 10 вересня Росії на Україну: російські дрони порушили повітряний простір країни. Нині триває пошук місць, де впали збиті БПЛА. 
  • Унаслідок російської атаки вночі 10 вересня у селі Люблінського воєводства в Польщі уламки БПЛА впали на житловий будинок, ніхто не постраждав.
 
 



 

Теги:
Новини
Україна
Росія
Польща
ЄС
Європа
Президент України
Володимир Зеленський
російська армія
Війна з Росією
безпілотник
Військові новини
Урсула фон дер Ляєн
Читайте також:
Автор Марія Музиченко
10 вересня, 2025 середа
Росія атакувала Україну дронами та ракетами: на Житомирщині є загиблий і 5 постраждалих, на Хмельниччині 3 поранених
Володимир Путін, Сі Цзіньпін та Кім Чен Ин (зліва - направо)
Автор Віталій Бесараб
9 вересня, 2025 вiвторок
Путін отримав люфт у 5-6 місяців і вважає, що ЗСУ не зможуть втримати лінію фронту, - політолог Денисенко
Погода з Наталкою Діденко
Автор Ярослава Наумова
8 вересня, 2025 понедiлок
Тумани і серпанки: Наталка Діденко спрогнозувала погоду на найближчі дні
Київ
+23.5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.98
    Купівля 40.98
    Продаж 41.46
  • EUR
    Купівля 47.99
    Продаж 48.64
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
10 вересня
12:44
Ексклюзив
Кримчани чекають удару ракетами "Фламінго" по Кримському мосту, - Чубаров
12:40
Оновлено
Зеленський
Україна попереджала Польщу про рух російських дронів, щонайменше два використали повітряний простір Білорусі, - Зеленський
12:36
Павло Муравейко і Олександр Лукашенко
У Білорусі заявили, що нібито збили частину дронів, які летіли на Польщу і Литву
12:24
Оновлено
Дональд Туск
Польща збила дрони РФ за допомогою авіації НАТО й Нідерландів: Туск назвав це масштабною провокацією
12:00
Дональд Туск на кордоні з Білоруссю
Польща звернулася до НАТО з проханням застосувати Статтю 4, - Туск
11:57
Енергетика, споживання електроенергії
Споживання електроенергії знижується завдяки сонячній погоді: ситуація в енергосистемі 10 вересня
11:44
Слабка реакція на російські дрони в Польщі спровокує Москву ще більше, - Сибіга
11:43
Оновлено
Росія атакувала Україну дронами та ракетами: на Житомирщині є загиблий і 5 постраждалих, на Хмельниччині 3 поранених
11:33
Оновлено
світ, міжнародний огляд
Польща звинувачує Москву в "акті агресії" та говорить про застосування 4-ї статті НАТО після вперше збитих російських дронів у своєму повітряному просторі. Акценти світових ЗМІ 10 вересня
11:18
Оновлено
Атака РФ по селищу Ярова на Донеччині під час видачі пенсій: кількість загиблих зросла до 25
10:57
Ексклюзив
Серед країн ЄС на атаку РФ по Польщі поки відреагували лише Естонія, Латвія та Литва, - кореспондентка Висоцька
10:52
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 10 вересня: скільки просять за долар та євро в обмінниках
10:50
Аналітика
Багатонаціональні сили в Україні
Багатонаціональні сили в Україні як ліки проти страху європейців
10:24
Ексклюзив
Ікони 16 ст., російські книги та вінілові програвачі: на кордоні з Польщею виявили старовинні знахідки
Благодійний фонд "Сталева Нація" збирає російські книги на утилізацію, зібрані кошти відправлять на потреби ЗСУ, - ветеран Івахів
10:22
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
"Провокація України, аби втягнути НАТО у війну": РФ поширює фейки після атаки дронів на Польщу
09:37
ЗСУ, ППО
Нічна комбінована атака РФ: Сили ППО знешкодили 386 дронів і 27 ракет
09:37
Наслідки атаки РФ у Польщі 10 вересня
У Польщі уламки російського дрона пошкодили житловий будинок
09:30
PR
Брокар Украина
BROCARD Beauty Garden: найбільший простір краси в Україні
09:30
Ексклюзив
В Польщі мають змінити погляди на польсько-українські відносини, інакше доведеться зупиняти танки Росії під Варшавою, - Княжицький
08:49
monobank
У monobank додали можливість поскаржитися на шахрайські збори донатів
08:48
Інфографіка
Георгій Судаков, збірна України, Україна
Відбір на ЧС-2026: який вигляд має таблиця групи збірної України після 2-го туру
08:29
Ексклюзив
атака дронами, шахед, герань
Сьогодні можемо побачити, чи готова Європа чинити спротив Росії, - голова РР Сухопутних військ Тимочко
08:12
OPINION
Пряме протистояння з НАТО російський фашизм зараз не потягне
08:08
OPINION
Сподіваюсь на рішучу і адекватну реакцію НАТО
08:06
Польща
Польща отримає понад €43 млрд від ЄС для посилення своїх оборонних можливостей
08:06
Убита Ірина Заруцька та підозрюваний у злочині Декарлос Браун-молодший
Вбивство українки у США: американський мін'юст висунув федеральні звинувачення проти Декарлоса Брауна
07:45
Втрати РФ
За добу армія РФ втратила 990 військових, 29 артсистем і 3 танки
07:44
на фото: вибух
У Новоросійську заявили про атаку безекіпажних катерів
07:31
Огляд
Олександр Довженко
Чарлі Чаплін захоплювався ним, а Сталін критикував: 131 рік тому народився "поет українського кіно" Олександр Довженко
07:29
на фото: Себастьєн Лекорню
Макрон призначив міністра оборони Лекорню новим премʼєром після вотуму недовіри уряду
07:06
OPINION
Пряма атака на Польщу - атака на НАТО
06:17
Прапор США
"Це акт війни": американський конгресмен відреагував на перетин кордону Польщі російськими дронами
05:21
OPINION
Поява російських "шахедів" у Польщі була лише питанням часу
01:08
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус
Програма "глибоких ударів" і посилення закупівель дронів: Британія і Німеччина оголосили нові ініціативи допомоги Україні на засіданні "Рамштайн"
2025, вiвторок
9 вересня
23:57
Оновлено
збірна України з футболу
ЧС-2026: результати відбіркових матчів 9 вересня
23:31
Оновлено
Від початку доби на фронті відбулося 152 боєзіткнення, найбільше — на Покровському напрямку
22:51
Переклад розмов в реальному часі, виявлення гіпертонії, iPhone Air: які новинки представила Apple
22:33
Ексклюзив
Володимир Путін, Сі Цзіньпін та Кім Чен Ин (зліва - направо)
Путін отримав люфт у 5-6 місяців і вважає, що ЗСУ не зможуть втримати лінію фронту, - політолог Денисенко
20:56
Оновлено
Збірна України
Україна втратила перемогу над Азербайджаном у відборі на ЧС-2026
20:53
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
На Покровському напрямку в армії РФ діють "групи вилову" дезертирів: "Атеш" розповів деталі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV