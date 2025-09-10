Фон дер Ляєн заявила про намір побудувати "стіну проти дронів" вздовж кордону з РФ. Зеленський запропонував Польщі допомогу
Президент Володимир Зеленський заявив про готовність України допомогти Варшаві в розбудові системи оповіщення та захисту від викликів РФ. Водночас президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн каже, що ЄС будуватиме "стіну проти дронів"
Про це Зеленський написав у telegram.
"Україна готова надати Польщі наявні необхідні дані щодо цього російського удару. Україна готова допомогти Польщі розбудувати належну систему оповіщення та захисту від таких російських викликів. Очевидно, що російська агресія є загрозою для кожної незалежної нації в нашому регіоні. І відповідно, тільки спільні та скоординовані дії можуть гарантувати надійну безпеку", – заявив український лідер.
За його словами, наразі відомо про 8 БПЛА РФ, які порушили польський повітряний простір.
Зеленський нагадав, що Київ давно пропонує партнерам створити спільну систему протиповітряного захисту та забезпечувати гарантоване збиття "шахедів", інших дронів і ракет завдяки обʼєднаній силі української бойової авіації та ППО.
"Росія повинна відчути, що відповіддю на цей ескалаційний крок і тим більше на спробу приниження однієї з ключових європейських країн буде чітка та сильна відповідь усіх партнерів", – підкреслив він.
Водночас Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Євросоюз запустить програму Eastern Flank Watch ("Спостереження за східним флангом"), аби посилити нагляд у режимі реального часу за країнами, як мають спільні кордони з Росією.
"Ми побудуємо стіну проти дронів", – заявила вона.
- Оперативне командування Збройних Сил Польщі приводило засоби повітряної оборони та авіацію у стан найвищої готовності через нічну атаку 10 вересня Росії на Україну: російські дрони порушили повітряний простір країни. Нині триває пошук місць, де впали збиті БПЛА.
- Унаслідок російської атаки вночі 10 вересня у селі Люблінського воєводства в Польщі уламки БПЛА впали на житловий будинок, ніхто не постраждав.
