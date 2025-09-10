"Іншого вибору не може бути": Трамп вимагає смертної кари для вбивці української біженки Ірини Заруцької

Про це американський лідер написав у своїй соцмережі Truth Social.

"Тварина, яка так жорстоко вбила прекрасну молоду дівчину з України, яка приїхала до Америки в пошуках миру та безпеки, повинна бути швидко (безсумнівно!) суджена і засуджена лише до смертної карти. Іншого вибору не може бути!!!", - зазначив Дональд Трамп.

фото: Скріншот

Читайте також: Вбивство Ірини Заруцької у США: як відео злочину запустило дискусію про безпеку, расові та політичні питання