"Іншого вибору не може бути": Трамп вимагає смертної кари для вбивці української біженки Ірини Заруцької
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вимагає засудити до смертної кари 34-річного безпритульного Декарлоса Брауна-молодшого, який 22 серпня убив 23-річну біженку з України Ірину Заруцьку в місті Шарлотт у штаті Північна Кароліна
Про це американський лідер написав у своїй соцмережі Truth Social.
"Тварина, яка так жорстоко вбила прекрасну молоду дівчину з України, яка приїхала до Америки в пошуках миру та безпеки, повинна бути швидко (безсумнівно!) суджена і засуджена лише до смертної карти. Іншого вибору не може бути!!!", - зазначив Дональд Трамп.
фото: Скріншот
Читайте також: Вбивство Ірини Заруцької у США: як відео злочину запустило дискусію про безпеку, расові та політичні питання
- Нагадаємо, Ірину Заруцьку знайшли мертвою ввечері 22 серпня на станції легкорейкового транспорту Саут-Енд у Шарлотті у штаті Північна Кароліна. 34-річного підозрюваного Декарлоса Брауна заарештували невдовзі після прибуття поліції на місце події.
