Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ "Іншого вибору не може бути": Трамп вимагає смертної кари для вбивці української біженки Ірини Заруцької

"Іншого вибору не може бути": Трамп вимагає смертної кари для вбивці української біженки Ірини Заруцької

Катерина Ганжа
10 вересня, 2025 середа
16:35
Світ Дональд Трамп 2017

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вимагає засудити до смертної кари 34-річного безпритульного Декарлоса Брауна-молодшого, який 22 серпня убив 23-річну біженку з України Ірину Заруцьку в місті Шарлотт у штаті Північна Кароліна

Зміст

Про це американський лідер написав у своїй соцмережі Truth Social.

"Тварина, яка так жорстоко вбила прекрасну молоду дівчину з України, яка приїхала до Америки в пошуках миру та безпеки, повинна бути швидко (безсумнівно!) суджена і засуджена лише до смертної карти. Іншого вибору не може бути!!!", - зазначив Дональд Трамп. 

фото: Скріншот

Читайте також: Вбивство Ірини Заруцької у США: як відео злочину запустило дискусію про безпеку, расові та політичні питання

  • Нагадаємо, Ірину Заруцьку знайшли мертвою ввечері 22 серпня на станції легкорейкового транспорту Саут-Енд у Шарлотті у штаті Північна Кароліна. 34-річного підозрюваного Декарлоса Брауна заарештували невдовзі після прибуття поліції на місце події.
Теги:
Новини
Суспільство
Кримінал
біженці
Дональд Трамп
США
Про нас

