У США вбили 23-річну біженку з України: підозрюваного арештували

Про це пише Daily Mail.

Дівчину знайшли мертвою ввечері 22 серпня на станції легкорейкового транспорту Саут-Енд у Шарлотті у штаті Північна Кароліна. За наявною інформацією, їй завдали ножового поранення.

34-річного підозрюваного Декарлоса Брауна заарештували невдовзі після прибуття поліції на місце події.

"Іра нещодавно приїхала до Америки, рятуючись від війни і мріючи про нове життя. На жаль, її життя трагічно обірвалося", — йдеться у дописі до збору коштів, аби підтримати родину загиблої.