У США вбили 23-річну біженку з України: підозрюваного арештували
У Сполучених Штатах Америки вбили 23-річну українку Ірину Заруцьку, яка прибула в країну, рятуючись від війни. Підозрюваного в злочині арештували
Про це пише Daily Mail.
Дівчину знайшли мертвою ввечері 22 серпня на станції легкорейкового транспорту Саут-Енд у Шарлотті у штаті Північна Кароліна. За наявною інформацією, їй завдали ножового поранення.
34-річного підозрюваного Декарлоса Брауна заарештували невдовзі після прибуття поліції на місце події.
"Іра нещодавно приїхала до Америки, рятуючись від війни і мріючи про нове життя. На жаль, її життя трагічно обірвалося", — йдеться у дописі до збору коштів, аби підтримати родину загиблої.
- У червні в бельгійському селі Хаасроде виявили вбитими 46-річну українку та її 6-річну доньку. Невідомі завдали їм ударів ножем, а потім підпалили будинок сім'ї.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.12 Купівля 41.12Продаж 41.64
- EUR Купівля 47.92Продаж 48.6
- Актуальне
- Важливе