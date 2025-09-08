Вбивство Ірини Заруцької у США: як відео злочину запустило дискусію про безпеку расові та політичні питання

Ролик, що показує раптову й безпідставну атаку чорношкірим чоловіком на молоду жінку в поїзді, швидко став вірусним у США, викликавши тисячі постів на платформі X (колишній Twitter) та в інших соцмережах. Громадськість почала гаряче сперечатися про проблеми суспільної безпеки, реформи системи запобіжних заходів, расові упередження та загальну кризу криміногенної ситуації в американських містах. До дискусії долучився також Ілон Маск, який звинуватив медіа та політиків, які нібито ігнорують подібні історії, що не вписуються в "правильний" наратив. А 8 вересня свої співчуття висловив і президент Дональд Трампа, який назвав вбивцю "безумцем".

Більше про все це розповість Еспресо.

Хто така Ірина Заруцька

Ірина Заруцька, 23-річна киянка з України, приїхала до США разом із сім’єю у 2022 році, втікаючи від війни, спричиненої російським вторгненням.

"Народилася 22 травня 2002 року в Києві, Україна. Ірина була улюбленою донькою Анни Заруцької та Станіслава Заруцького. У серпні 2022 року вона емігрувала з України разом з матірʼю, сестрою та братом, рятуючись від війни, і швидко прийняла нове життя в США", - йдеться в офіційному некрологу дівчини.

За інформацією зі сторінки GoFundMe, створеної її рідними для допомоги сім’ї, вона оселилася в Шарлотті, Північна Кароліна, прагнучи розпочати нове життя.

"Іра прибула до Сполучених Штатів, шукаючи безпеки від війни та сподіваючись на новий початок", - йдеться на сторінці GoFundMe.

Як пише The Charlotte Ledger, дівчина була талановитою художницею. В Україні вона закінчила коледж "Синергія", де вивчала мистецтво та реставрацію. Натомість у США дівчина відвідувала курси англійської мови в громадському коледжі Роуен-Кабаррус.

Останнім часом вона працювала кухарем. "Ірина була обдарованою та пристрасною художницею", яка любила розробляти еклектичний одяг, що "відображав її яскравий дух", кажуть у родині.

"Вона була справжньою домосідкою, згадує її родина, але все одно любила досліджувати нові місця. Друзі та сусіди згадують Заруцьку трохи інакше, як людину, яка любила тварин та догляд за ними, і сяяла "своєю сяючою посмішкою", проходячи повз, вигулюючи собак по сусідству", - відзначають у The Charlotte Ledger.

Також у виданні додають, що Заруцька мріяла стати асистентом ветеринара та отримати водійські права.

Піцерія Zepeddie's, де працювала Заруцька, написала в Instagram, що вона була "неймовірною співробітницею та справжньою подругою".

Дівчина не мала кримінального минулого чи конфліктів; вона просто поверталася додому після робочого дня, коли стала жертвою раптового ірраціонального насильства.

Що відомо про вбивцю

Підозрюваним у вбивстві є Декарлос Браун-молодший (Decarlos Brown Jr.), 34-річний бездомний чоловік з Шарлотти, відомий як "злочинець зі стажем" через довгий список судимостей.

За даними Daily Mail, Браун мав щонайменше 14 арештів з 2011 року, включаючи тяжкі злочини: напади, крадіжки, володіння зброєю та навіть сексуальні домагання. Записи арештів Брауна починаються з 2007 року, коли він був неповнолітнім. Протягом наступних семи років його затримували щонайменше шість разів за крадіжки, пограбування зі зброєю та погрози. Чоловік відбув п'ять років ув'язнення за збройне пограбування 2014 року та був звільнений у вересні 2020 року, коли швидко відновив злочинне життя.

За даними поліції, Брауна-молодшого, звільненого з в’язниці в 2021 році, незабаром знову заарештували: у лютому за напад на сестру в Шарлотті, спричинивши їй легкі травми, а також за пошкодження майна та незаконне проникнення. Поліційний звіт зазначає, що Браун повернувся до будинку після заборони, пошкодивши двері. У липні 2022 року його затримали за побутове насильство та порушення громадського порядку, коли він кричав і лаявся, привертаючи увагу жителів.

"У січні цього року йому було висунуто звинувачення у зловживанні службою 911, коли він заявив поліції, що, на його думку, хтось дав йому "штучний" матеріал, який контролював його дії. Його звільнили без права на заставу, і він чекав на суд, коли в п'ятницю, 22 серпня, зарізав Заруцьку", - відзначають у Daily Mail.

Тобто Браун також мав проблеми з психічним здоров'ям і це підтверджують словами міської голови (демократки) Шарлотти Ві Лайлз, яка сказала, що той "боровся з проблемами психічного здоров’я":

"Ми намагаємося зрозуміти, що сталося і чому, тому ми повинні розглядати ситуацію в цілому".

Як сталося вбивство: шокуючі деталі нападу

фото: скрін з відео убивства у потязі 22 серпня

Як показують камери відеоспостереження, 22 серпня, близько 21:46, Ірина Заруцька зайшла в поїзд Lynx Blue Line на станції East/West Boulevard у районі South End Шарлотти. Дівчина мала навушники і кепку та була одягнена у свою уніформу з піцерії. Ірина сіла на вільне сидіння перед Брауном, не знаючи його, не розмовляючи з ним, просто дивлячись у свій телефон.

У той час у вагоні поїзда не було присутніх співробітників служби безпеки поїзда.

Через чотири хвилини злочинець витягнув з куртки свого кишенькового ножа, а потім тричі вдарив її ножем, зокрема і у шию. Інші пасажири не одразу зрозуміли, що сталося, лише згодом прийшли на допомогу Заруцькій, один з чоловіків обмотав рану сорочкою.

Тим часом закривавлений Браун, який також порізав руку під час атаки, вийшов з поїзда через дві хвилини та згодом був заарештований поліцією на платформі. На жаль, Заруцьку померла на місці події.

Відсутність будь-яких зачіпок про зв’язки жертви, наразі говорять про те, що це була класична неспровокована атака спричинена неодноразовому судимим чоловіком з психічними проблемами, який попри це був на волі. Тому цей жорстокий напад без мотиву відкрив справжню "скриньку Шандори" в американських соцмережах, які намагаються пояснити системні причини цьому вбивству.

Розслідування злочину

Поліція Шарлоти оголосила про вбивство вже 23 серпня. Підозрюваного було доставлено до лікарні. А у четвер, 28 серпня, Брауну було пред'явлено звинувачення у вбивстві першого ступеня.

Брауна тримають під вартою без права внесення застави. Також за даними CNN, суддя наказав, щоб Браун пройшов "60-денне обстеження в місцевій лікарні". Натомість його мати виступила проти будь-яких рішень, які дозволили б звільнити з-під варти її сина, пише Newsweek.

Прокурори розглядають можливість смертної кари, оскільки в Північній Кароліні це дозволено за вбивства першого ступеня. Та питання осудності залишається поки відкритим.

Оприлюднення відео: від випадку до вірусної сенсації

Хоча вбивство сталося в серпні, тоді воно не привернуло такої широкої уваги, у більшості лише локальні ЗМІ.

Однак все змінилося 6-7 вересня, коли відео з камер поїзда було оприлюднено (ймовірно, через витік). Кадри показують, як Браун встає і завдає смертельного удару по Заруцькій, яка навіть не зрозуміла, що сталося.

Ім'я Ірини та відео стали трендом у США і з'явилися тисячі постів на X з хештегами #IrynaZarutska, #JusticeForIryna, #SayHerName. 7 вересня газета New York Post написала: "Відео – доказ серйозної проблеми зі злочинністю в Америці", також звинувачуючи "мовчання демократів і ліберальних медіа".

Оприлюднення відео розпалило бурхливу дискусію, яка вийшла за межі локальної трагедії. На X з'явилося дуже багато постів про трагедію. Насамперед праві коментатори звинувачують медіа в "вибірковому мовчанні" – "74 тисячі статей про Джорджа Флойда, але 0 про Ірину в Associated Press", закріпив на своїй сторінці пост Ілон Маск і перепостив ще кілька подібних історій пов’язаних з цим вбивством (зокрема, де у пошуковику The New York Times ні слова про подію). Відповідно, десятки мільйонів людей побачили це (на Маска підписано 225 млн користувачів платформи).

фото: скрін стоіркни Ілона Маска

Однак впливовий фінський експерт із соціальних медіа Пекка Калліоніємі, коментуючи позицію Маска та його прихильник, відзначив, що вони лише використовують трагедію в своїх цілях.

"Пост Маска такий огидний. Жоден із цих людей не піклується про Україну чи українців – вони просто хочуть використати цю трагедію для просування своєї політичної мети. Більшість акаунтів, які відповідають на ці пости, ніколи раніше навіть не згадували Україну", - написав експерт.

У виданні Axios також пояснюють, що інфлюенсери MAGA "постійно привертають увагу до насильницьких нападів", щоб підняти питання міської злочинності, та звинувачують основні ЗМІ у приховуванні "шокуючих випадків". Цього разу вони взялися розкручувати відео вбивства Ірини Зарицької і для політичних цілей.

Зокрема, кандидат у Сенат Північної Кароліни Майкл Вотлі – колишній голова національної Республіканської партії – використав цю справу, щоб звинуватити свого опонента від Демократичної партії, губернатора Роя Купера, у поблажливому ставленні до злочинності. А республіканець Бренден Джонс, представник цього регіону, звинуватив у смерті Заруцької "результат десятиліть політики демократів, окружних прокурорів та шерифів, які ставлять свої ідеї вище громадської безпеки".

Критики демократів стверджують, що реформи застави (no cash bail) дозволяють рецидивістам, як Браун, повертатися на вулиці, загрожуючи безпеці.

Расові питання також у центрі: оскільки жертва – біла українка, а нападник – афроамериканець, тому праві сили звинувачують "ліберальні медіа" в ігноруванні, бо це "не вписується в наратив BLM". Зокрема, у The Times пишуть, що вбивство Заруцької "розпалило суперечки про расу", бо праві коментатори звинуватили ліберальні ЗМІ у невисвітленні цього злочину.

Журналісти також донесли про цю подію президенту Дональду Трампу, який спершу сказав, що не чув про це, але на другий день, обмовившись, нібито вбивство було днями, висловив співчуття рідним і описав злочинця безумцем.

"Якщо ми з цим не впораємося, у нас не буде країни", - додав Трамп.

Тож наразі слідство триває: прокурори мають доводити обвинувачення у суді; водночас місцева влада пообіцяла переглянути політику безпеки в громадському транспорті. Соціальні й політичні дебати навколо справи навряд чи вщухнуть швидко. Тим часом питання про баланс між захистом громадян, системою правосуддя, лікуванням психічних хвороб і роллю соцмереж у поширенні шокуючих кадрів стоять на перетині політики, моралі й права, піднімаючи непрості питання для американського суспільства.

"Чому ці кадри стали вірусними по всьому світу? … Люди, можливо, не завжди маючи достатньо сміливості сказати це – що вбивство Ірини Заруцької є частиною закономірності – закономірності божевільних убивць, що тиняються вулицями, та закономірності злочинності, в якій афроамериканці набагато частіше, ніж люди іншого походження, скоюють вбивства. … Однак окремі випадки самі по собі нічого не доводять і можуть викликати в людей ірраціональне обурення та страх", - аналізує консервативний журнал The Critic.

Тобто ця трагедія – не просто черговий злочин, а "брудне дзеркало" проблем американського суспільства. А той факт, що померла дівчина біженка з України, лише додав цій історії ще більшого розголосу і політичної ваги.

Читайте також: "Він міг бути поетом, письменником, чудовим науковцем, але віддав себе боротьбі за незалежність України": батько про Андрія Парубія