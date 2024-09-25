Як правильно переоформити майно, перебуваючи за кордоном: пояснення адвокатки

Про те, як переоформити майно правильно, безпечно, а головне без втрат, в ефірі Еспресо розповіла адвокатка адвокатського об'єднання "Актум" Наталя Прудникова.

Як змінився процес переоформлення майна під час повномасштабної війни

"На початку великої війни були певні обмеження на оформлення угод за дорученнями. Також було обмежено коло нотаріусів, які можуть посвідчувати угоди. Але на сьогодні ці обмеження скасовано. У принципі процедура стандартна, майно можна оформити за дорученням", - розповіла адвокатка.

За її словами, якщо людина вимушено перебуває за кордоном і хоче продати своє майно, їй потрібно знайти довірену особу в Україні й скласти на неї доручення. Це можна зробити в консульській установі.

"Це найпростіший і найкращий варіант, тому що в цьому випадку її посвідчуватимуть за законодавством України, українською мовою", – пояснила Наталя Прудникова.

Якщо у громадянина немає можливості звернутися до консульства, це можна зробити у нотаріуса в країні перебування. Однак самостійно це робити не можна, спершу потрібно звернутися за консультацією до юриста в Україні, аби він підготував текст, який відповідатиме нашому законодавству. Цей текст необхідно передати місцевому нотаріусу у ворді, і він його засвідчує. Після посвідчення підпису, залежно від країни перебування, може знадобитися проставлення апостиля або консульська легалізація.

"Наприклад, якщо людина перебуває в країнах Європи, США, Канаді, це буде простіше, тому що там достатньо буде проставити здебільшого апостиль, і це нескладна процедура. Якщо це більш екзотичні країни: Бразилія, Арабські Емірати – там ще треба буде пройти консульську легалізацію. Це триваліша процедура, але вона реальна. Після цього в Україну передають довіреність, правоустановчі документи на майно, і тут уже безпосередньо оформлюють таку угоду", – розповіла адвокат з нерухомості.

Ризики під час переоформлення майна

За словами Наталі Прудникової, для продавця жодних ризиків немає, якщо він довіряє тій особі, на яку оформлює доручення.

"Але для покупця ризики є. По-перше, ви повинні розуміти, що дистанційно дуже важко перевірити, наскільки ця довіреність відповідає оригіналу. Тому що ми не підключені до міжнародних реєстрів. По-друге, нотаріус при посвідченні угоди не може перевірити, чи не померла ця особа, наприклад, за кордоном", – розповіла адвокатка.

"Тому, звичайно, є ризики, ми завжди радимо своїм клієнтам або не купувати таке майно, якщо є альтернативні варіанти, або, якщо все ж таки налаштувалися, щонайменше треба зробити такі елементарні речі, як вийти на відеозв'язок із власником, а не просто спілкуватися за дорученням", – додала вона й зазначила, що вийти на відеозв'язок із людиною можна безпосередньо в присутності нотаріуса й попросити посвідчену копію паспорта. Так само варто зробити й у консульській установі.

Як правильно обрати нотаріуса

За словами адвокатки, бувають такі випадки, коли нотаріуси не присутні під час укладення угоди й над нею працюють помічники, які припускаються певних помилок. Також почастішали шахрайські схеми з підробленими документами.

Тому клієнтам варто перевіряти нотаріуса, а саме його посвідчення й дані Державного реєстру нотаріусів.