Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство "Лежить якийсь чоловік, але з ним все нормально": як підприємець Хілик пояснив на суді, чому він лишив на асфальті у Києві побитого ним до безтями велосипедиста
"Лежить якийсь чоловік, але з ним все нормально": як підприємець Хілик пояснив на суді, чому він лишив на асфальті у Києві побитого ним до безтями велосипедиста

Анатолій Буряк
4 жовтня, 2025 субота
22:12
Суспільство Підозрюваний у побитті велосипедиста підприємець Олександр Хілик

У суботу, 4 жовтня 2025 року, в Подільському районному суді міста Києва обирали запобіжний захід 44-річному бізнесмену з Білої Церкви Олександру Хілику, підозрюваному в побитті у столиці велосипедиста. Перед цим його було узято під нічний домашній арешт

Зміст

Уривок з виступу підозрюваного на суді, де він пояснює з якої саме причини прийняв рішення залишити місце побиття, навів телеканал "Ми - Україна".

За словами Хілика, після побиття його вагітній дружині нібито стало погано, тоді як чоловік "на асфальті", як він вважає, не потребував його допомоги. Тому ним, водієм авта Mercedes - Benz G-500, було прийнято рішення подбати насамперед про свою дружину.

"У неї, по-перше, перехопило живіт. А ще на цій почві нерви. Їй стало погано",  -зазначив підсудний.

Якась жінка, що за його словами, начебто перебувала поруч, порекомендувала йому їхати геть й попіклуватися про здоров'я дружини, тоді як побитому велосипедисту, мовляв, вже нічого не загрожувало.

"Там було багато людей. Це був Божий день. То був світлий день. Там було дуже тепло, була дуже гарна погода", - виклав свою версію подій Хілик.

На додачу, поруч знаходилося 4-5 людей, які його начебто переконали їхати.

"Причому якщо відеокамери подивитися далі, люди мені махають руками. Прямо ну не осуд, і це є на відео. Жодна людина мене навколо цієї ситуації не засудила. І я дуже повільно поїхав", - сказав підозрюваний.

"Жінка моя сидить, їй погано. Там лежить ще якийсь чоловік, але з ним все нормально. То він не один. І даби запобігти ще більшій трагедії, бо це трагедія вже сталася (з велосипедистом - ред.), я подумав про безпеку своєї дружини. Я дуже повільно поїхав з місця, на камерах це видно", - пояснив хід своїх думок на той момент підозрюваний.

Як стверджує Хілик, перш ніж рушити автом, він ще хвилину сидів та розмірковував як правильно вчинити.

Хілика після побиття київського велосипедиста на ім'я Антон, що отримав травми й зараз перебуває у лікарні, затримав поліцейських спецназ. Правоохоронці передньо оцінили ситуацію як втечу з місця скоєння злочину.

Новий запобіжний захід

4 жовтня судове засідання завершилося після 21:00. За клопотанням прокурорів Подільської окружної прокуратури міста Києва Хілику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Термін діі запобіжного заходу - 31 жовтня 2025 року, поінформував Офіс генпрокурора.

3 жовтня затриманому повідомили про підозру за ч.3 ст. 135 КК України, а саме у завідомому залишенні без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані, за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі тривалістю від 3 до 8 років.

Старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні є керівник Подільської окружної прокуратури міста Києва Дмитро Кутовий.

Що трапилося

На кадрах з вуличної камери, поширених Нацполіцією, видно, як чоловік схожий на Олександра Хілика, під час спілкування з велосипедистом кілька разів б'є того в обличчя, його співрозмовник непритомніє і його водій "Гелендвагена" відтягує вбік, після чого кладе на узбіччі.

40-річний киянин Антон сам підїхав до авта підозрюваного, аби водій з'їхав з велодоріжки й не порушував правила, бо ж, як зауважив велосипедист, у "Гелика" навіть не було влючено аварійне світло. Про це велосипедист розповів журналістам у лікарні.

Його госпіталізували із черепно-мозковою травмою та переломом скроневої кістки. Стан - важкий.

Справа про одяг для столичної тероборони

ФОП та благодійний фонд Хілика зареєстровані у Білій Церкві. Бізнесмен займається пошиттям одягу та розбіркою мерседесів-"спринтерів" на запчастини.

"Олександр Хілик фігурує ще в одному кримінальному провадженні - за підозрою у розкраданні 25 млн грн, які були виділені на закупівлю уніформи для 112-ї бригади територіальної оборони. За версією слідства, у 2022 році компанія "Глобал Хіл Ікс Груп", якою керує Хілик, уклала контракт на постачання форменого одягу для військових, однак замість якісної амуніції поставила продукцію, що не відповідала технічним вимогам Міністерства оборони. Збитки оцінили у понад 25 млн грн. Провадження відкрите за ч. 5 ст. 191 ККУ (привласнення майна в особливо великих розмірах)", - пише "Еспресо. Біла Церква".

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

