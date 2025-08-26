Якою буде погода у завершальний тиждень літа. Прогноз від Наталки Діденко
Після хвилі холоду у завершальний тиждень літа в Україні очікується поступове підвищення температури повітря. Погода стане теплішою і навіть спекотною, подарувавши справжнє літнє тепло наприкінці сезону
Про це в ефірі Еспресо сказала синоптикиня Наталка Діденко.
"В Україні була хвиля холоду, вітряна погода, температура повітря була низькою, навіть із мінусовими значеннями в горах. Але наприкінці серпня це не дивина. Ба більше, на високогір'ї Карпат сніг може випадати навіть у середині липня, і це особливості місцевого клімату. Наразі літо виправляє ситуацію", - зауважила Діденко.
За словами синоптикині, у цей завершальний тиждень серпня і літа температура повітря почне підвищуватися - і не просто підвищуватися, а навіть стане спекотною. Тобто поступово, спочатку +22…+27 °C, а потім температура сягне і вище +30 °C.
"Наразі південь країни потерпає від пересушеного повітря, від засухи. Дощів практично не було, і суха погода збережеться. Погоду визначатиме антициклон", - додала Діденко.
- У вівторок, 26 серпня, в Україні очікується суттєве зниження температури. Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що саме цей день стане найпрохолоднішим у найближчій перспективі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.14 Купівля 41.14Продаж 41.65
- EUR Купівля 47.94Продаж 48.65
- Актуальне
- Важливе