Якою буде погода у завершальний тиждень літа. Прогноз від Наталки Діденко

Про це в ефірі Еспресо сказала синоптикиня Наталка Діденко.

"В Україні була хвиля холоду, вітряна погода, температура повітря була низькою, навіть із мінусовими значеннями в горах. Але наприкінці серпня це не дивина. Ба більше, на високогір'ї Карпат сніг може випадати навіть у середині липня, і це особливості місцевого клімату. Наразі літо виправляє ситуацію", - зауважила Діденко.

За словами синоптикині, у цей завершальний тиждень серпня і літа температура повітря почне підвищуватися - і не просто підвищуватися, а навіть стане спекотною. Тобто поступово, спочатку +22…+27 °C, а потім температура сягне і вище +30 °C.

"Наразі південь країни потерпає від пересушеного повітря, від засухи. Дощів практично не було, і суха погода збережеться. Погоду визначатиме антициклон", - додала Діденко.