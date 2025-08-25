"Найхолодніший день у найближчій перспективі": синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода 26 серпня
У вівторок, 26 серпня, в Україні очікується суттєве зниження температури. Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що саме цей день стане найпрохолоднішим у найближчій перспективі
Про це вона написала на своєму Telegram-каналі.
Погода в Києві
За словами Наталки Діденко, для мешканців Києва 26 серпня буде синоптично некомфортним днем.
Вдень температура не підніметься вище +16 °C, можливий дощ і сильний вітер.
Погода по регіонах
Дощі пройдуть на півночі, північному заході, а також місцями у Полтавській, Черкаській та Кіровоградській областях. На решті території — без опадів.
Вночі температура на півночі знизиться до +7…+12 °C, на півдні — до +14 °C, у Карпатах подекуди +4…+8 °C.
Вдень на півночі очікується +14…+18 °C, на півдні — +23…+27 °C, на решті території — +18…+22 °C.
"І ще важлива деталь - рвучкий вітер західного походження", - наголосила синоптикиня.
Коли чекати потепління
Попри різке похолодання, Наталка Діденко прогнозує поступове повернення спеки в Україну вже до кінця тижня.
"Надалі, по тижню, почне повертатися спека в Україну і перед самісіньким першим вересня батьки будуть бігати, висолопивши язика, за необхідними речами малюкам і підліткам до школи", - зазначила вона.
Найближчі вихідні очікуються здебільшого теплими та сухими, лише на заході можливі опади й короткочасне зниження температури.
"А щоб ви не мерзли - ось вам порівняльні карти прогнозу температури повітря - на завтра, на 26-те серпня, і на суботу, 30-те серпня. Вивчайте, роздивляйтеся, плануйте", - підсумувала синоптикиня.
- На День Незалежності 24 серпня Наталка Діденко прогнозувала, що температура повітря не буде спекотною, а в деяких областях пройдуть дощі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.13 Купівля 41.13Продаж 41.62
- EUR Купівля 48.09Продаж 48.78
- Актуальне
- Важливе