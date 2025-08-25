"Найхолодніший день у найближчій перспективі": синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода 26 серпня

Про це вона написала на своєму Telegram-каналі.

Погода в Києві

За словами Наталки Діденко, для мешканців Києва 26 серпня буде синоптично некомфортним днем.

Вдень температура не підніметься вище +16 °C, можливий дощ і сильний вітер.

Погода по регіонах

Дощі пройдуть на півночі, північному заході, а також місцями у Полтавській, Черкаській та Кіровоградській областях. На решті території — без опадів.

Вночі температура на півночі знизиться до +7…+12 °C, на півдні — до +14 °C, у Карпатах подекуди +4…+8 °C.

Вдень на півночі очікується +14…+18 °C, на півдні — +23…+27 °C, на решті території — +18…+22 °C.

"І ще важлива деталь - рвучкий вітер західного походження", - наголосила синоптикиня.

Коли чекати потепління

Попри різке похолодання, Наталка Діденко прогнозує поступове повернення спеки в Україну вже до кінця тижня.

"Надалі, по тижню, почне повертатися спека в Україну і перед самісіньким першим вересня батьки будуть бігати, висолопивши язика, за необхідними речами малюкам і підліткам до школи", - зазначила вона.

Найближчі вихідні очікуються здебільшого теплими та сухими, лише на заході можливі опади й короткочасне зниження температури.

"А щоб ви не мерзли - ось вам порівняльні карти прогнозу температури повітря - на завтра, на 26-те серпня, і на суботу, 30-те серпня. Вивчайте, роздивляйтеся, плануйте", - підсумувала синоптикиня.