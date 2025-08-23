Температура повітря спекою не дошкулятиме: синоптикиня Наталка Діденко розповіла про погоду на День Незалежності

За прогнозом синоптикині, на початку доби, вночі та вранці у західних областях пройдуть дощі. Вдень та до вечора вони поширяться на північну та центральну частини.У східних областях очікується суха погода, а у південній частині є ймовірність локальних дощів.

Температура повітря 24 серпня не буде спекотною, вночі очікується +8...+12 градусів, а на півдні та сході +12...+16 градусів. Вдень на півночі, заході та Вінниччині буде +15...+19 градусів. На півдні, у більшості центральних областей та на сході температура повітря коливатиметься +20...+25 градусів. На південному сході найспекотніше - +27 градусів.

"Вітер очікується північно-західним, помірним, час від часу рвучким", - написала Діденко.

Погода у столиці

На День Незалежності у Києві вночі, вранці та у першій половині дня опадів не очікується. З обіду атмосферний фронт зумовить дощ.

Максимальна температура повітря +18...+20 градусів. А також буде поривчастий вітер.