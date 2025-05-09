YouTube заблокував канали підсанкційних Арестовича, Бондаренка й інших,- ЦПД

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

YouTube заблокував канал підсанкційного Олексія Арестовича та канали інших осіб, які також перебувають під санкціями. Серед них є Костянтин Бондаренко, Дмитро Василець, Анастасія Кашеварова (DailyStorm, This is media) та Павло Оніщенко.

"Усі вищевказані особи перебувають під санкціями Ради національної безпеки і оборони України, які ввів у дію своїми Указами Президент Володимир Зеленський", - йдеться у повідомленні.

Наразі канали вищезгаданих осіб не працюють на території України.