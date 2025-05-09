YouTube заблокував канали підсанкційних Арестовича, Бондаренка й інших,- ЦПД
У пятницю, 9 травня, платформа YouTube заблокувала канали ряду осіб, включаючи Олексія Арестовича та Констянтина Бондаренка, які раніше потрапили під санкції
Про це повідомив Центр протидії дезінформації.
YouTube заблокував канал підсанкційного Олексія Арестовича та канали інших осіб, які також перебувають під санкціями. Серед них є Костянтин Бондаренко, Дмитро Василець, Анастасія Кашеварова (DailyStorm, This is media) та Павло Оніщенко.
"Усі вищевказані особи перебувають під санкціями Ради національної безпеки і оборони України, які ввів у дію своїми Указами Президент Володимир Зеленський", - йдеться у повідомленні.
Наразі канали вищезгаданих осіб не працюють на території України.
Президент Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення РНБО від 1 травня 2025 року щодо санкцій проти ряду юридичних та фізичних осіб.
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