За тиждень в Україні потонули 23 людини, серед них 4 дитини
З 3 по 9 червня в Україні на воді загинули щонайменше 23 людини. Серед цієї кількості - 4 дитини
Про це повідомляє ДСНС.
"23! Жахлива статистика. Саме стільки людей загинуло на воді впродовж тижня. Серед них 4 дітей. І це тільки початок літа", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що з початку 2024 року в Україні потонули 414 людей, зокрема 26 дітей. У ДСНС закликали не ігнорувати правила безпеки на воді.
"Пам'ятайте. Ігнорування правил безпеки - основна причина трагічних випадків на воді. Особливо уважно необхідно слідкувати за малечею, не дозволяти самостійно відвідувати навіть найменші водойми!" - додали у ДСНС.
- 2 червня на Хмельниччині під час купання потонуло двоє дітей, хлопчик і дівчинка.
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