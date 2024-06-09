За тиждень в Україні потонули 23 людини, серед них 4 дитини

Про це повідомляє ДСНС.

"23! Жахлива статистика. Саме стільки людей загинуло на воді впродовж тижня. Серед них 4 дітей. І це тільки початок літа", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з початку 2024 року в Україні потонули 414 людей, зокрема 26 дітей. У ДСНС закликали не ігнорувати правила безпеки на воді.

"Пам'ятайте. Ігнорування правил безпеки - основна причина трагічних випадків на воді. Особливо уважно необхідно слідкувати за малечею, не дозволяти самостійно відвідувати навіть найменші водойми!" - додали у ДСНС.