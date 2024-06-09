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За тиждень в Україні потонули 23 людини, серед них 4 дитини

9 червня, 2024 неділя
20:58
Суспільство утоплення

З 3 по 9 червня в Україні на воді загинули щонайменше 23 людини. Серед цієї кількості - 4 дитини

Зміст

Про це повідомляє ДСНС.

"23! Жахлива статистика. Саме стільки людей загинуло на воді впродовж тижня. Серед них 4 дітей. І це тільки початок літа", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з початку 2024 року в Україні потонули 414 людей, зокрема 26 дітей. У ДСНС закликали не ігнорувати правила безпеки на воді. 

"Пам'ятайте. Ігнорування правил безпеки - основна причина трагічних випадків на воді. Особливо уважно необхідно слідкувати за малечею, не дозволяти самостійно відвідувати навіть найменші водойми!" - додали у ДСНС.

  • 2 червня на Хмельниччині під час купання потонуло двоє дітей, хлопчик і дівчинка.

Теги:
Україна
ДСНС
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