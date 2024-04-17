За три місяці російська мова має зникнути з ефірів українських програм, - омбудсман
Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив, що вже через три місяці, 17 липня, набере чинності пункт закону про медіа, який посилює вимоги щодо використання державної мови в ефірах українськомовних програм
Про це він написав у Facebook.
Мова йде про пункт 6 частини 8 статті 40 Закону "Про медіа".
Омбудсман зазначає, що у програмах допускається використання інших мов без дублювання або озвучення лише у сталих виразах, коротких фразах чи окремих словах іншими мовами.
"А усі виступи, інтерв'ю, коментарі, пояснення, запитання, окремі репліки тощо недержавною мовою мають бути перекладені, дубльовані або озвучені українською", - пояснив Кремінь.
За його словами, це сприятиме припиненню в телевізійних та радіоефірах режиму українсько-російської двомовності, який, за визначенням Конституційного суду України, не відповідає конституційному статусові української мови як єдиної державної та є порушенням права громадян на отримання інформації та послуг державною мовою.
"Сьогодні в телеефірах загальнонаціональних телевізійних каналів практикується українсько-російська двомовність, за якої учасники застосовують російську мову без перекладу, озвучення чи субтитрування державною мовою. З 17 липня така практика буде припинена. Української стане більше!", - наголосив уповноважений із захисту державної мови.
- Нагадаємо, з 1 січня 2024 року телеканали, які мають ліцензію на загальнодержавне мовлення, повинні транслювати програми державною мовою, зокрема і фільми, не менше, ніж 90% загального часу етеру між 7:00 і 18:00, а також між 18:00 і 22:00.
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