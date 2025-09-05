Завдано збитків на понад 15,6 млн грн: керівниці одеського аеропорту повідомили про підозру
За даними слідства, посадовиця умисно не подала до Державіаслужби заявку на сертифікацію аеродрому, що дозволило б підприємству з 2003 року отримувати прибуток від авіакомпаній
Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро.
НАБУ і САП повідомили виконувачці обовʼязків генерального директора КП "Міжнародний аеропорт Одеса" про підозру у завданні підприємству мільйонних збитків. За даними слідства, посадовиця умисно не подала до Державіаслужби заявку на сертифікацію аеродрому, яка дозволяла підприємству з 2003 року отримувати прибуток від авіакомпаній - зліт, посадка та стоянка літаків.
У НАБУ зазначають, що підозрювана також сприяла тому, щоб статус експлуатанта аеропорту отримала приватна компанія. У результаті в грудні 2020 року Міжнародний аеропорт Одеса втратив цей статус, а інша компанія стала новим експлуатантом аеропорту та почала заробляти на наданні авіакомпаніям відповідних послуг.
"Через такі дії територіальній громаді міста Одеси завдано збитків на понад 15,6 млн грн", - поінформували в НАБУ.
Дії підозрюваної кваліфіковано як зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.
Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
