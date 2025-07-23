Зеленський затвердив склад делегації для участі в переговорах із РФ у Стамбулі

Про це йдеться у відповідному указі на сайті президента.

Так, для участі в переговорному процесі з міжнародними партнерами України, а також із представниками Росії стосовно досягнення справедливого і сталого миру затверджено делегацію в такому складі:

Руслан Умєров - секретар Ради національної безпеки і оборони України, глава делегації;

Олександр Бевз - радник керівника Офісу президента;

Олександр Дьяков - заступник начальника штабу командування Військово-Морських сил Збройних Сил України;

Сергій Кислиця - перший заступник Міністра закордонних справ;

Юрій Ковбаса - представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони (за згодою);

Георгій Кузьмичов - офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності головнокомандувача ЗСУ;

Олег Луговський - перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки України;

Євгеній Острянський - заступник начальника Генерального штабу ЗСУ;

Олександр Поклад - заступник голови Служби безпеки України;

Вадим Скібіцький - заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України;

Андрій Фомін - начальник відділу міжнародного права - заступник начальника управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генерального штабу Збройних Сил України;

Олексій Шевченко - заступник начальника Генерального штабу ЗСУ;

Олександр Шеріхов - старший офіцер Головного оперативного управління Генштабу;

Євген Шинкарьов - заступник начальника штабу командування Повітряних сил ЗСУ.

Нагадаємо, черговий раунд переговорів української та російської делегацій відбудеться вже в середу, 23 липня, у турецькому місті Стамбул.