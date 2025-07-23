Зеленський затвердив склад делегації для участі в переговорах із РФ у Стамбулі
Президент Володимир Зеленський 23 липня затвердив склад делегації на переговори України з Росією, що відбудуться в Стамбулі. Членами делегації стали представники МЗС, Офісу президента, ЗСУ, СБУ та ГУР
Про це йдеться у відповідному указі на сайті президента.
Так, для участі в переговорному процесі з міжнародними партнерами України, а також із представниками Росії стосовно досягнення справедливого і сталого миру затверджено делегацію в такому складі:
- Руслан Умєров - секретар Ради національної безпеки і оборони України, глава делегації;
- Олександр Бевз - радник керівника Офісу президента;
- Олександр Дьяков - заступник начальника штабу командування Військово-Морських сил Збройних Сил України;
- Сергій Кислиця - перший заступник Міністра закордонних справ;
- Юрій Ковбаса - представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони (за згодою);
- Георгій Кузьмичов - офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності головнокомандувача ЗСУ;
- Олег Луговський - перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки України;
- Євгеній Острянський - заступник начальника Генерального штабу ЗСУ;
- Олександр Поклад - заступник голови Служби безпеки України;
- Вадим Скібіцький - заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України;
- Андрій Фомін - начальник відділу міжнародного права - заступник начальника управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генерального штабу Збройних Сил України;
- Олексій Шевченко - заступник начальника Генерального штабу ЗСУ;
- Олександр Шеріхов - старший офіцер Головного оперативного управління Генштабу;
- Євген Шинкарьов - заступник начальника штабу командування Повітряних сил ЗСУ.
Нагадаємо, черговий раунд переговорів української та російської делегацій відбудеться вже в середу, 23 липня, у турецькому місті Стамбул.
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