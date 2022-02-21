"Свідома провокація": ДПСУ спростувало заяву росіян про обстріл з території України прикордонного пункту у Ростовській області

Про це йдеться у повідомленні пресслужби МВС.

"Не зазначається точне місце, де це відбулося, окрім як за 150 метрів від російсько-українського кордону в межах Ростовської області. Відмітимо, що область межує як з контрольованою українською владою територією, так і з неконтрольованою ділянкою кордону, протяжність якої понад 400 км", - повідомляють у міністерстві.

Там додали, що російські прикордонники не повідомляли українську сторону про нестандартні ситуації.



"Окремі джерела, на які посилаються російські ресурси, зазначають, що мова може йти про територію, яка розташована поряд неконтрольованої Україною ділянки кордону, в Неклинівському районі Ростовської області", - йдеться у повідомленні.

У ФСБ РФ заявили про нібито обстріл з території України, яким зруйнували об'єкт, розташований за 150 метрів від російсько-українського кордону.