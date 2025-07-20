Адміністрація Трампа передумала розривати контракти зі SpaceX, - WSJ

Про це пише The Wall Street Journal.

За словами джерел видання, адміністрація Трампа дійсно аналізували можливість припинення низки державних угод із компанією Маска.

Мета аналізу - виявити потенційні марнотратства в багатомільярдних угодах, які компанія має з урядом США.

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Проте, як з'ясувалось, більшість із них є критично важливими для Пентагону та NASA, зокрема через роль SpaceX у запуску ракет та наданні супутникового зв’язку.

Попередня оцінка підтвердила домінуючу позицію SpaceX як провідного виробника ракет-носіїв та одного з найбільших постачальників супутникового інтернету для уряду.

У Білому домі пояснили, що аудит охоплював не лише SpaceX, а й інші компанії з великими державними контрактами. Сам Ілон Маск і його компанія ситуацію публічно не коментували.