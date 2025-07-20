Адміністрація Трампа передумала розривати контракти зі SpaceX, - WSJ
Адміністрація Дональда Трампа вирішила не розривати контракти зі SpaceX, оскільки більшість угод із компанією Ілона Маска виявилися критично важливими для Пентагону та NASA
Про це пише The Wall Street Journal.
За словами джерел видання, адміністрація Трампа дійсно аналізували можливість припинення низки державних угод із компанією Маска.
Мета аналізу - виявити потенційні марнотратства в багатомільярдних угодах, які компанія має з урядом США.
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Проте, як з'ясувалось, більшість із них є критично важливими для Пентагону та NASA, зокрема через роль SpaceX у запуску ракет та наданні супутникового зв’язку.
Попередня оцінка підтвердила домінуючу позицію SpaceX як провідного виробника ракет-носіїв та одного з найбільших постачальників супутникового інтернету для уряду.
У Білому домі пояснили, що аудит охоплював не лише SpaceX, а й інші компанії з великими державними контрактами. Сам Ілон Маск і його компанія ситуацію публічно не коментували.
- 5 червня Дональд Трамп сказав, що мав з Ілоном Маском чудові стосунки. Але глава Білого дому не знає, чи будуть вони такими ж надалі. Згодом Трамп висловився, що Маск збожеволів.
- Натомість Маск заявив, що Трамп програв би президентські вибори, якби не він. Згодом він написав, що у файлах Епштейна, якого звинуватили в педофілії, є згадки про чинного главу Білого дому.
- 1 липня Трамп розкритикував бізнесмена Ілона Маска, заявивши, що мільярдер отримує "більше субсидій, ніж будь-хто в історії". Пізніше він заявив, що розгляне можливість депортації мільярдера.
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