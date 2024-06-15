Африканський континент особливо постраждав через російсько-українську війну, - президент Гани Акуфо-Аддо

Про це він заявив під час виступу на Глобальному саміті миру у Швейцарії.

Нана Акуфо-Аддо зазначив, що російська агресія проти України становить порушення міжнародного права та має вплив на всі країни, зокрема африканські.

"Наслідки російсько-української війни є далекосяжними, вони порушують глобальні ланцюги поставок, дестабілізують ринки, поглиблюють економічні складнощі для мільйонів людей. Африканський континент постраждав особливо", - сказав президент Гани.

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За його словами, і до того вразливі економіки країн Африки, після пандемії коронавірусу, пережили додаткові обмеження через російсько-українську війну.

Зокрема блокада Росією Чорного моря, призвела до значної нестачі продовольства, зростання цін та поширення продовольчої кризи в усіх країнах Африки.