Африканський континент особливо постраждав через російсько-українську війну, - президент Гани Акуфо-Аддо
Президент Гани Нана Акуфо-Аддо заявив, що блокада Росією Чорного моря призвела до значної нестачі продовольства та зростання цін у країнах Африки
Про це він заявив під час виступу на Глобальному саміті миру у Швейцарії.
Нана Акуфо-Аддо зазначив, що російська агресія проти України становить порушення міжнародного права та має вплив на всі країни, зокрема африканські.
"Наслідки російсько-української війни є далекосяжними, вони порушують глобальні ланцюги поставок, дестабілізують ринки, поглиблюють економічні складнощі для мільйонів людей. Африканський континент постраждав особливо", - сказав президент Гани.
Читайте також: Саміт миру у Швейцарії. Чого Україні очікувати від нього
За його словами, і до того вразливі економіки країн Африки, після пандемії коронавірусу, пережили додаткові обмеження через російсько-українську війну.
Зокрема блокада Росією Чорного моря, призвела до значної нестачі продовольства, зростання цін та поширення продовольчої кризи в усіх країнах Африки.
- На цьому ж пленарному засіданні глава української держави Володимир Зеленський окреслив три основні пунтки програми Саміту миру: радіаційна та ядерна безпека, продовольча безпека, а також звільнення полонених і депортованих осіб.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.53 Купівля 40.53Продаж 41.1
- EUR Купівля 43.52Продаж 44.37
- Актуальне
- Важливе