Австрія розглядає запровадження ДНК-тестів для шукачів притулку за статтею "возз'єднання родини"

Про це повідомляє газета Krone.

За його словами, ДНК-тести будуть використовуватися "при найменшій підозрі". Відповідний указ набуде чинності вже наступного тижня.

Водночас буде посилено використання спеціально навчених контролерів, які перевірятимуть документи, а також посилено перевірки безпеки членів сім'ї з боку органів безпеки.

"Возз'єднання сімей є наступним викликом, який ми вирішуємо, і я чітко заявляю: ми обмежимо возз'єднання сімей за допомогою суворих перевірок", - оголосив Нехаммер, додавши, що більш суворі тести ДНК повинні "абсолютно гарантувати, що тут немає ніяких зловживань".

Серед іншого, Народна партія також запропонувала дозволити членам сімей біженців в'їзд до країни лише тоді, коли вони будуть здатні утримувати себе самостійно.

За інформацією газети, цього року половина нових прохань про надання притулку надійшла від неповнолітніх дітей, що дедалі більше перетворюється на тягар для системи освіти, до прикладу: у Відні зараз налічується 18 тисяч учнів з особливими потребами. Майже кожна десята дитина не розмовляє німецькою мовою.

Водночас за перші три місяці поточного року було подано 6922 заяви про надання притулку, що на 32% менше, ніж за аналогічний період минулого року.