Безпілотники з Туреччини на озброєнні в 34 країнах світу, - Ердоган

Про це він сказав під час виступу в Адані, повідомляє Укрінформ.

“Проєкти, які ми розпочали багато років тому, сьогодні перетворюються на літаки, танки, кораблі та ракети, які є предметом гордості для всіх нас. Туреччина буквально пише сагу у сфері оборонної промисловості. Сьогодні турецькі бойові та небойові БПЛА захищають небо 34 різних країн”, - заявив Ердоган.

За його словами, Туреччина входить до трійки найкращих країн світу за рівнем розвитку виробництва бойових та небойових БПЛА.



Також турецький президент прокоментував нещодавній перший політ винищувача 5-го покоління, створеного в Туреччині, наголосивши, що країна стала однією з чотирьох у світі, яка може виробляти винищувачі такого рівня.