Безпілотники з Туреччини на озброєнні в 34 країнах світу, - Ердоган
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що його країна є постачальником безпілотників для 34 країн світу
Про це він сказав під час виступу в Адані, повідомляє Укрінформ.
“Проєкти, які ми розпочали багато років тому, сьогодні перетворюються на літаки, танки, кораблі та ракети, які є предметом гордості для всіх нас. Туреччина буквально пише сагу у сфері оборонної промисловості. Сьогодні турецькі бойові та небойові БПЛА захищають небо 34 різних країн”, - заявив Ердоган.
За його словами, Туреччина входить до трійки найкращих країн світу за рівнем розвитку виробництва бойових та небойових БПЛА.
Також турецький президент прокоментував нещодавній перший політ винищувача 5-го покоління, створеного в Туреччині, наголосивши, що країна стала однією з чотирьох у світі, яка може виробляти винищувачі такого рівня.
- 10 липня міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив, що турецька компанія Baykar розпочала будівництво заводу з виробництва безпілотних летальних апаратів в Україні.
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