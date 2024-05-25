Білоруси вперше обирають опозиційний парламент

Для цього створено спеціальний сайт, де є як детальні пояснення щодо усього виборчого процесу, так і можливість віддати свій голос.

Окрім того, на youtube-каналі Координаційної ради є кілька відеоінструкцій щодо безпечного голосування та захисту даних виборців.

"Голосувати можуть повнолітні громадяни Білорусі, які мають білоруські паспорти (навіть прострочені). Дозвіл на проживання від іншої країни або документ іноземця не працюватиме, а також програма не розпізнає копії чи скани білоруського паспорта", - пояснює білоруська служба Радіо Свобода.

Кожен виборець має один голос, який може бути відданий за будь-який зі списків.

Голосування на цих виборах буде не за конкретних кандидатів, а за виборчі списки. Зараз у виборчих перегонах беруть участь 234 особи з 11 виборчих списків.

Напередодні, ввечері 24 травня, в етері білоруського незалежного телевізійного каналу Belsat, що мовить із Варшави (Польща) відбувся вечір теледебатів за участю представників виборчих списків.

Заснована 2020 року Координаційна рада Білорусі є опозиційним представницьким органом для захисту інтересів білорусів за кордоном, а також для підтримки політичного підпілля в країні та воїнів-добровольців, які воюють зараз на боці України. Це вже буде третє скликання КР, попередні два настільки широко не обиралися, що давало підставу критикувати її за нібито нелегітимність.

Звернення Тихановської

"Сьогодні почалося голосування на виборах до Координаційної ради. І я вдячна всім, хто висуває і голосує. Також дозвольте висловити слова підтримки всім, хто вже пережив репресії за участь в акції, нові кримінальні справи та переслідування близьких. Режим продовжує залякувати та намагатися зірвати демократичний процес, оскільки вбачає в цьому загрозу своїй злочинній владі", - звернулася до білорусів на початку голосування лідерка антилукашенківської опозиції, політемігрантка Світлана Тихановська.

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"Я знаю й бачу всі вади та недосконалості виборів і системи голосування. Але це перша спроба Координаційної ради організувати незалежний виборчий процес - те, чого білоруси були позбавлені десятиліттями", - додала вона.

"Координаційна рада є невіддільною частиною структури демократичних сил. Це майданчик для суперечок і дискусій, який дасть можливість білорусам впливати на рішення своїх лідерів. Координаційна рада має реагувати на запити білорусів і захищати їхні інтереси. І я хотіла би почути й побачити там різні голоси, нові ідеї та людей з різними поглядами. Ми всі різні, але у нас одна мета - вільна Білорусь", - підсумувала Тихановська.