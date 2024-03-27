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Болгарська митниця конфіскувала близько 170 кг кокаїну, які перевозили в бананах з Еквадору

27 березня, 2024 середа
04:08
Світ кокаїн у мішках з вугіллям

Болгарські митники конфіскували близько 170 кг кокаїну з судна, що перевозило банани з Еквадору

Про це повідомляє AP з посиланням на болгарську прокуратуру.

Окружний прокурор Георгі Чінев заявив, що наркотики були заховані в контейнері з фруктами на вантажному судні Madison 2, яке також зробило зупинку на Мальті. Він оцінив загальну вартість перевезеного кокаїну у 6,2 млн євро.

За словами керівника митниці Петі Банкова, це було найбільше вилучення наркотиків у порту Бургас.

За її словами, наркотики були сховані в 150 пакетах, захованих за фабричною стінкою в одному з контейнерів для фруктів. Судно вийшло з порту після розвантаження.

Було розпочато розслідування щодо передбачуваних одержувачів кокаїну, яким може загрожувати до 20 років ув'язнення, якщо їх визнають винними у торгівлі наркотиками.

Зазначається, що Болгарія, яка в останні роки вжила заходів проти торгівлі наркотиками, вважається транзитним пунктом для кокаїну з Латинської Америки на шляху контрабанди до Західної Європи.

  • Правоохоронці Болівії вилучили партію кокаїну вагою понад 7,2 тонни, яка на чорному ринку коштувала б понад $451 мільйон. Цей вилов наркотиків став другим за обсягом в історії країни.
Теги:
Кримінал
кокаїн
Болгарія
Еквадор
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