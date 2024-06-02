Британська розвідка оцінила, як вплине на російських командирів арешт генерала Попова

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що 21 травня російські ЗМІ повідомили, що Попова заарештували за звинуваченням у шахрайстві та корупції, пов’язаних із продажем військових будівельних матеріалів.

Нагадаємо, що в липні 2023 року Попова звільнили з посади після оприлюднення його приватної критики щодо компетентності рішень російського міноборони щодо ведення війни в Україні. Уже потім Попов публічно розкритикував рішення про його усунення, описавши це як "наш старший командир вдарив по нас із тилу, віроломно і підло обезголовив армію в найважчий і напружений момент".

"Ймовірно, арешт Попова є демонстративним покаранням за його уявну нелояльність до начальства. Як командувач армією Попов загалом вважався висококомпетентним і, за словами російських військових оглядачів, був популярним серед російських військ", - йдеться у повідомленні.

У розвідці припускають, що арешт Попова ще більше занепокоїть військових і посилить думку серед його колег-командувачів, що "лояльність і слухняність режиму більше цінується, ніж компетентність і харизма".