Британська розвідка оцінила, як вплине на російських командирів арешт генерала Попова
Нещодавно в Росії заарештували колишнього командувача 58-ї загальновійськової армії генерал-майора Івана Попова. Це може ще більше занепокоїти та налякати військових РФ
Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.
Зазначається, що 21 травня російські ЗМІ повідомили, що Попова заарештували за звинуваченням у шахрайстві та корупції, пов’язаних із продажем військових будівельних матеріалів.
Нагадаємо, що в липні 2023 року Попова звільнили з посади після оприлюднення його приватної критики щодо компетентності рішень російського міноборони щодо ведення війни в Україні. Уже потім Попов публічно розкритикував рішення про його усунення, описавши це як "наш старший командир вдарив по нас із тилу, віроломно і підло обезголовив армію в найважчий і напружений момент".
"Ймовірно, арешт Попова є демонстративним покаранням за його уявну нелояльність до начальства. Як командувач армією Попов загалом вважався висококомпетентним і, за словами російських військових оглядачів, був популярним серед російських військ", - йдеться у повідомленні.
У розвідці припускають, що арешт Попова ще більше занепокоїть військових і посилить думку серед його колег-командувачів, що "лояльність і слухняність режиму більше цінується, ніж компетентність і харизма".
- 12 липня 2023 року стало відомо, що у РФ відсторонили командира 58-ї армії Івана Попова, який воює на Запорізькому напрямку - сам він стверджує, що це через доповідь про реальні проблеми Росії на фронті.
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